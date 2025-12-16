Вучић: Први пут нећу отићи на самит ЕУ-Западни Балкан

16.12.2025
Предсједник Србије Александар Вучић изјавио је да сутра неће отићи у Брисел на самит ЕУ-Западни Балкан јер сматра да мора да штити интересе Србије и додао да ће Србија свакако наставити европским путем.
"Први пут у 13 или 14 година нећу отићи или ја или неко други на ту међувладину конференцију. Нико неће бити у име Републике Србије, тако да ће имати Западни Балкан без Републике Србије. Зашто ово радим? Ја сам донио такву одлуку, да не буде нико други крив. Нећу да Влада трпи било какве притиске. Разговарао сам у претходних 24 сата са највећим бројем европских лидера. Бескрајно сам захвалан на поштовању које су према Србији показали Урсула фон дер Лајен и Антонио Кошта, захвалан сам предсједнику Макрону, с којим сам такође синоћ разговарао", рекао је Вучић за РТС.
Додао је да није ни објавио да је имао са Макроном дуг разговор.
"Мислим да овим што радимо, то радимо због грађана Србије. Без обзира што знам да ће то наићи на критике многих и у Бриселу, што знам да ће наићи на критике оних који онако све критикују и кад не знају шта вам критикују, увек ће наћи критике што год да урадим. Ја мислим да тиме штитим Републику Србију, њене интересе, зато што ми морамо да покажемо прво шта је то што смо урадили, а много тога смо урадили и они су то признали и говорили", истакао је Вучић.
Додао је да су данас на министарском самиту о томе говорили и предсједници Шпаније, Италије, Француске, пријатељи Србије из Грчке, Кипра, Мађарске, Словачке, Аустрије, то веома снажно подржали.
"Наравно, другачија је ситуација када говорите о Хрватској, Бугарској, када говорите о Холандији, Шведској и неким другим земљама. У сваком случају, ми ћемо наставити европски пут док сам предсједник, то је наша политика, али то није за дуго времена. Послије тога нови предсједник и нова влада ће доносити одлуку на томе како и којим путем да идемо", рекао је Вучић.
Додао је да је за њега много важно у овом тренутку да се ријеши питање НИС-а, као и да се сачува мир.
"Људи не разумију колико смо близу сукоба. Људи су данас рекли 'хоћемо да видимо да ли је у случају сукоба Србија на нашој или на руској страни', неки који су говорили у Бриселу. Србија је на својој страни. Ма колико се то не свиђало у Вашингтону, у Бриселу, у Москви, било коме. Србија је на својој страни. Ми смо, знате, изгубили скоро 29 одсто укупне популације у Првом свјетском рату. У Другом свјетском рату је припадника српског народа страдало 90 одсто, говорим о онима који су страдали на антифашистичкој страни од народа бивше Југославије. Све остало су, они су имали губитке на фашистичкој страни и веома мале на антифашистичкој страни. Било их је, наравно, и Хрвата комуниста и Бошњака, Македонаца и других, али то су били толико мали бројеви у поређењу са Србима, да просто је јасно какве смо губитке као нација доживјели и преживјели", рекао је Вучић.
Нагласио је да Србија неће да ратује, али да снажи своју војску.
"Купујемо много нових система, хоћу да се људи осјећају сигурно, да знају да имамо веома снажне одвраћајуће факторе и да они који мисле да би нешто требало да покушају или размишљају о томе, да и те како знају да то није могуће да ураде, јер би им губици били несагледиви и немогући да би тај напад могао да опстане", рекао је Вучић.
Истакао је да је његов циљ да се сачува мир и да економија напредује.
