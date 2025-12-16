Извор:
АТВ
16.12.2025
19:10
Још једна сједница Савјета министара без расправе о европском путу БиХ. Закони о Суду БиХ и ВСТС-у, као и Одлука о оснивању канцеларије Главног преговарача БиХ с ЕУ на крају нису ни били на дневном реду. Из СНСД-а се поново чуло да питања која нису усаглашена с институцијама Републике Српске не могу бити стављена на дневни ред.
"Ми не дозвољавамо да будемо прегласани. Ми нисмо блокирали. Ми не дозвољавамо расправу без унапријед утврђених, врло јасно дефинисаног става Републике Српске. Сваки пут када смо имали комуникацију, врло јасно дефинисаних ставова институција Републике Српске, ишли смо корацима, можда малим, али ишли смо напријед", рекао је Сташа Кошарац, министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара БиХ
Елмедин Конаковић задовољан. Подржава приједлоге тих закона које је у парламентарну процедуру упутила опозиција из Српске.
"И добро је да смо те тачке скинули са дневног реда, јер два закона су већ у процедури. На такав начин је дискутовао и министар правде, који је рекао да имамо два закона у процедури, повукао је те материјале. За нас је, наравно, и даље неприхватљива прича о главном преговарачу прије него се усвоје европски закони", рекао је Елмедин Конаковић, министар иностраних послова у Савјету министара БиХ.
Елмедин Конаковић: Подржавам Сташу Кошарца
Онај ко мисли да зна како ће одвести БиХ у ЕУ је Бакир Изетбеговић. Има план – грађанима БиХ треба да се покажу јасне користи европског пута.
"Највећи бенефит ЕУ није новац, већ успостављање система у којем закон важи за све. Чланство БиХ у ЕУ је крајњи циљ, али огроман бенефит је у самом путу ка чланству, у реформама чије провођење је нужно. Грађанима не треба формално чланство, него владавина права, сигурност и посао. У наредна два мандата странка коју предводим планира остварити маркантне помаке који ће омогућити убрзано сустизање пропуштеног у протеклим годинама. Режим који је исцрпљивао БиХ исцрпио је људе у Републици Српској", рекао је Бакир Изетбеговић, предсједник СДА.
Бакире, једно сам ти рекао и сада ћу ти поновити - у Републици Српској се ти не питаш ништа и никада се нећеш питати, одговара Милорад Додик.
"Србе о којима је сањао твој бабо, сервилне, покорне и одане Сарајеву, док се ја питам, никада нећеш инсталирати на власт у Српској, а питаћу се још дуго. Ти би, Бакире, да водиш БиХ у Европу, али преко Техерана и са муслиманском браћом. Ти би владавину права у којој је право један странац", рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
Изгледа да су Изетбеговићу бенефити европског пута постали јасни тек након губитка власти. Док је одлучивао, грађани БиХ за користи о којима сада прича, слабо су чули.
