Штрајк здравствених радника се наставља, пропао покушај договора

Извор:
СРНА
16.12.2025
16:27
Коментари:0
Штрајк здравствених радника у Херцеговачко-неретванском кантону /ХНК/ биће настављен јер ни данас није постигнут договор о повећању плата између кантоналног Синдиката здравствених радника и Владе.
Портпарол кантоналне Владе Перо Павловић рекао је новинарима да је Влада на прошлом састанку понудила Синдикату 27 милиона КМ за повећање плата за двије године, али су од синдикалаца добили нову понуду коју Влада сматра неприхватљивом.
Република Српска
''У наредној години примарно стимулисати домаће послодавце''
Према његовим ријечима, Синдикат је понудио да плата запосленима са средњом стручном спремом, односно сестрама, буде повећана са 1.382 КМ на 1.534, а данас су понуђена два приједлога "тешка" око 50 милиона КМ на годишњем нивоу.
"Јасно је да би такав приједлог довео до колапса и да је то немогуће остварити", рекао је Павловић и додао да је немогуће ићи изнад 27 милиона КМ.
Далибор Вуковић је у име Синдиката здравствених радника ХНК рекао да им је и данас понуђен исти износ, али да они траже издашније понуде које треба да буду у складу са стандардима живота.
Хроника
Ово је ухапшени за брутално убиство жене на булевару: Искасапио је ножем након свађе
Он сматра да повећање медицинским сестрама мора бити најмање 250 КМ, те да та сума треба да прати и остале раднике.
"Штрајк здравствених радника се наставља у пуном капацитету. То је оружје које ми држимо, наше право по Закону о раду. На Влади је да нађе повољну понуду", истакао је Вуковић.
Напоменуо је да се захтјеви љекара испуњавају и да се, како је рекао, крије колико милиона иде за тај синдикат јер из Владе не желе да прецизирају.
Вуковић је навео да су упозорили на то да је љекарима повећан коефицијент за 0,50 КМ и да то исто траже и остали радници јер би, како је навео, све друго била дискриминација.
Хроника
Тежак удес код Бањалуке - ауто на крову поред пута
Вуковић је рекао да су прије данашег састанка доставили Влади закључак Скупштине репрезентативних синдиката Универзитетске клиничке болнице којим су понудили два начина на који би се могао постићи и потписати колективни уговор.
"Међутим, посљедњи закључак на овом састанку је био да ће економске службе размотрити наше захтјеве и видјети колико то кошта", изјавио је Вуковић.
Занимљивости
1 ч0
Друштво
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Друштво
1 ч0
Најновије
Најчитаније
17
59
17
52
17
48
17
45
17
38
Тренутно на програму