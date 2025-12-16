Дојава о бомби на сарајевском аеродрому: У току евакуација путника и особља

Извор:
н1инфо.ба
16.12.2025
09:13
Међународни аеродром у Сарајеву јутрос је блокиран због дојаве о бомби.
Према информацијама којима располаже Н1, због дојаве о бомби која је наводно постављена на сарајевском аеродрому, зграда је блокирана.
Тренутно нису дозвољени уласци, а путници и особље се евакуишу.
Такође, на званичној страници аеродрома нису доступне информације о доласцима и одласцима летова, које се иначе редовно ажурирају.
