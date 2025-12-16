Logo
Large banner

Дојава о бомби на сарајевском аеродрому: У току евакуација путника и особља

Извор:

н1инфо.ба

16.12.2025

09:13

Коментари:

0
Дојава о бомби на сарајевском аеродрому: У току евакуација путника и особља

Међународни аеродром у Сарајеву јутрос је блокиран због дојаве о бомби.

Према информацијама којима располаже Н1, због дојаве о бомби која је наводно постављена на сарајевском аеродрому, зграда је блокирана.

Тренутно нису дозвољени уласци, а путници и особље се евакуишу.

Поплава вода водостај

Свијет

Наређена хитна евакуација становника због попуштања бране

Такође, на званичној страници аеродрома нису доступне информације о доласцима и одласцима летова, које се иначе редовно ажурирају.

Подијели:

Тагови:

евакуација

aerodrom Sarajevo

дојава о бомби

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Поплаве у Америци, излила се ријека

Свијет

Наређена хитна евакуација: Поплаве руше мостове, породице заробљене на крововима кућа

4 д

0
Zastava Japana

Свијет

Јапан: Наређена евакуација 90.000 људи

1 седм

0
Опасно клизиште угрозило куће: Наређена хитна евакуација

Регион

Опасно клизиште угрозило куће: Наређена хитна евакуација

2 седм

0
Избио пожар у хотелу, услиједила хитна евакуација

Хроника

Избио пожар у хотелу, услиједила хитна евакуација

1 седм

0

Више из рубрике

Гогановић: Поштовање Дејтонског споразума кључно за стабилност БиХ

БиХ

Гогановић: Поштовање Дејтонског споразума кључно за стабилност БиХ

11 ч

0
Европски закони сутра на сједници Савјета министара

БиХ

Европски закони сутра на сједници Савјета министара

13 ч

0
Кошарац: Апсолутно недопустиво одлагалиште на Трговској гори

БиХ

Кошарац: Апсолутно недопустиво одлагалиште на Трговској гори

19 ч

0
Човић о кандидатури Ковачевића: Доста је подвала хрватском народу

БиХ

Човић о кандидатури Ковачевића: Доста је подвала хрватском народу

19 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

15

Сви ученици остају без телефона: Парламент одлучује, ово су 3 кључна правила

10

08

На своје мјесто у вртићима чека више од 5.000 дјеце

10

03

Са БиХ тржишта повучен фен за косу: Ево која марка је у питању

09

59

Пјевачица открила скандалозне детаље са естраде: ''Користе дрогу да би издржали наступ 15 сати''

09

54

У Хрватској од марта нови систем наплате путарина, без стајања, без рампи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner