Јапан: Наређена евакуација 90.000 људи

Извор:

СРНА

08.12.2025

18:06

Коментари:

0
Zastava Japana
Фото: Pexels

Јапанске власти наредиле су евакуацију око 90.000 људи због земљотреса магнитуде 7,6 степени Рихтерове скале на сјевероистоку земље, јавили су локални медији.

Објављено је и упозорење на цунами висине до три метра, а до сада су у лукама забиљежени таласи висине од 20 до 70 центиметара, објавила је Јапанска метеоролошка агенција.

Првобитна магнитуда од 7,2 степена касније је коригована на 7,6 степени по Рихтеровој скали. Потрес се десио у 23.15 часова по локалном времену.

Упозорења на цунами издата су за префектуре Хокаидо, Аомори и Ивате.Епицентар земљотреса био је 80 километара од обале префектуре Аомори, на дубини од 50 километара.

Хјун Минг Сон-08122025

Фудбал

Покушала да извуче новац од њега, сада мора у затвор

Јапанска жељезница обуставила је саобраћај у појединим областима на истоку земље, а за сада нема извјештаја о већој материјалној штети, наводи јавни сервис НХК.

Нису пријављене неправилности у раду нуклеарних електрана, саопштиле су комуналне компаније.

