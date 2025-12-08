Јапан: Наређена евакуација 90.000 људи

Објављено је и упозорење на цунами висине до три метра, а до сада су у лукама забиљежени таласи висине од 20 до 70 центиметара, објавила је Јапанска метеоролошка агенција.

Првобитна магнитуда од 7,2 степена касније је коригована на 7,6 степени по Рихтеровој скали. Потрес се десио у 23.15 часова по локалном времену.

Упозорења на цунами издата су за префектуре Хокаидо, Аомори и Ивате.Епицентар земљотреса био је 80 километара од обале префектуре Аомори, на дубини од 50 километара.

Јапанска жељезница обуставила је саобраћај у појединим областима на истоку земље, а за сада нема извјештаја о већој материјалној штети, наводи јавни сервис НХК.

Нису пријављене неправилности у раду нуклеарних електрана, саопштиле су комуналне компаније.