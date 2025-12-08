Путинов човјек: Ја нисам предсједник па могу то рећи, у рату смо с Европом

08.12.2025
17:18
Коментари:0
Сергеј Караганов, дугогодишњи савјетник Кремља и један од најутицајнијих руских геополитичких стратега, поручио је на државној телевизији Русија 1 да Русија не води рат с Украјином, него с Европом. Караганов је близак Владимиру Путину и Сергеју Лаврову, водио је руско Вијеће за вањску и одбрамбену политику те годинама био декан на Високој школи економије у Москви.
Караганов је у интервјуу констатовао да "није предсједник, па може говорити отворено". “Рат неће завршити док не сломимо Европу. Морално и политички, док полудјеле европске елите не зауставе свој нови, сулуди јуриш према свјетском рату", рекао је.
Додао је да Русија неће моћи постићи “коначни стабилни мир”, али би се ситуација могла привремено смирити. По њему, Европа ће се - распасти.
“Европа ће се поновно претворити у сметлиште држава које се међусобно боре и пројицирају ратове, колонијализам, расизам. Некада су то могли, сада си колонијализам више не могу допустити. Али Европа више није мирна лука каквом смо је дјеломично погрешно сматрали. Она је поновно изопачено зло за цијело човјечанство", рекао је.
Према Караганову, руско водство сада се суочава с “изузетно неодговорном, подивљалом и отупјелом европском елитом” те “масовно залуђеним становништвом”.
Караганов тврди да је европско друштво изложено големом медијском притиску: “Пропаганда која се сада обрушава на европског човјека гора је од оне с којом се суочавала Европа, Њемачка, прије почетка и на почетку Другог свјетског рата.”
Говори да “нису сви Европљани залуђени” па додаје како се "нада да ће се Европа уразумити прије него што на себе навуче тежак гријех примјене оружја масовне одмазде”.
