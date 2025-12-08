Logo
Путин: Подвизи предака остају темељ националног сјећања

Извор:

РТ Балкан

08.12.2025

10:00

Путин: Подвизи предака остају темељ националног сјећања
Фото: Таnjug

Предсједник Русије Владимир Путин поздравио је учеснике, организаторе и госте сверуског форума Бесмртног пука Русије "Сјећање ван времена", истичући да је покрет јединствен не само за Русију, већ и за друге државе, преносе РИА Новости.

- Поздрављам вас на свечаном отварању сверуског форума 'Сјећање ван времена' и честитам вам десетогодишњицу истинске народне иницијативе – 'Бесмртни пук Русије'… Током протеклих година ваш покрет је постао снажан и заиста јединствен феномен у животу наше земље и многих других држава, нашао је одјек у срцима милиона људи и стекао широку друштвену подршку - наводи се у поруци објављеној на сајту Кремља, преноси РТ Балкан.

Индонезија поплаве

Свијет

Смртоносне поплаве однијеле 950 живота

Путин је додао да се учесници пројекта посвећују важном и племенитом дијелу, водећи континуиран и систематски рад усмјерен на очување истине о историји отаџбине, о подвизима њихових очева, дедова и прадједова који су поразили нацизам и милитаризам.

Шеф руске државе изразио је увјерење да ће форум 2025. године омогућити учесницима да поставе нове правце за образовни, просвјетни и васпитни рад.

Владимир Путин

Русија

