ФСБ ухапсила агента украјинских служби

Извор:
РТ Балкан
08.12.2025
09:52
Коментари:0
ФСБ је ухапсила агента украјинских специјалних служби који је подметнуо пожар на грејном ормару на стубу станице мобилне телефоније у Ростовској области, саопштила је прес-служба овог органа, преносе РИА Новости.
- Федерална служба безбједности Русије је на територији Ростовске области спријечила противправну дјелатност агента украјинских специјалних служби, који је рођен 2004. године и осумњичен за велеиздају - наводи се у саопштењу, преноси РТ Балкан.
Градови и општине
Неким грађанима БиХ комунално предузеће плаћа рачуне за струју
Према подацима ФСБ-а, током оперативно-истражних мјера установљено је да је осумњичени преко Телеграма ступио у контакт са запосленим у служби безбједности Украјине, након чега је добровољно пристао на тајну сарадњу и пружање помоћи СБУ у обављању активности усмјерених против безбједности Руске Федерације.
- По налогу свог тутора, за новчану награду, подметнуо је пожар на грејном ормару на стубу мобилне телефоније - додаје се у саопштењу.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму