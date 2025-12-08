Logo
ФСБ ухапсила агента украјинских служби

Извор:

РТ Балкан

08.12.2025

09:52

Коментари:

0
ФСБ ухапсила агента украјинских служби

ФСБ је ухапсила агента украјинских специјалних служби који је подметнуо пожар на грејном ормару на стубу станице мобилне телефоније у Ростовској области, саопштила је прес-служба овог органа, преносе РИА Новости.

- Федерална служба безбједности Русије је на територији Ростовске области спријечила противправну дјелатност агента украјинских специјалних служби, који је рођен 2004. године и осумњичен за велеиздају - наводи се у саопштењу, преноси РТ Балкан.

Струја

Градови и општине

Неким грађанима БиХ комунално предузеће плаћа рачуне за струју

Према подацима ФСБ-а, током оперативно-истражних мјера установљено је да је осумњичени преко Телеграма ступио у контакт са запосленим у служби безбједности Украјине, након чега је добровољно пристао на тајну сарадњу и пружање помоћи СБУ у обављању активности усмјерених против безбједности Руске Федерације.

- По налогу свог тутора, за новчану награду, подметнуо је пожар на грејном ормару на стубу мобилне телефоније - додаје се у саопштењу.

