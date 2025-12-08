Ово је најсјевернија продавницу на свијету: Шта је на рафама и какве су цијене

08.12.2025
08:52
Свалбардбутикен је најсјевернија продавница на свијету смјештена у Лонгјербијену на арктичком архипелагу Свалбард.
Због велике удаљености од остатка Норвешке, већина производа мора се допремати са копна што често утиче на више цијене. Упркос томе, продавница нуди све што је потребно становницима и посетиоцима - од намирница и одјеће до опреме за хладноћу и сувенира.
"Налазим се у најсјевернијој продавници на свијету, скоро смо на Сјеверном полу. Хајде да погледамо шта све има и какве су цијене", рекао је Американац Кристијан Гроси у свом виде у којем описује једину продавницу у Лонгјербијену.
Објашњава како су све цијене у норвешким крунама које је прерачунао у доларе, тако хљеб кошта 5 долара, односно око 4,20 евра. Разна пецива и колачи у витрини коштају око 2 евра, а крофне су 1.5 евра.
Посебно је био одушевљен што продавница на "Сјеверном полу", како је назвао Свалбард, има машину за аутоматско сјечење хљеба.
Ледена Старбакс кафа на крајњем сјеверу Европе продаје се по цијени од 2,50 евра, док литар млијека кошта 25 центи. Гроси је остао изненађен великом понудом и релативно ниским цијенама за ту локацију.
"Искрено, ово мјесто је јефтиније него продавнице у САД или Аргентини", рекао је Гроси, преноси Дневно.хр.
Потом се повела расправа у коментарима како уопште ишта зараде на тако ниским цијенама.
Један коментатор је објаснио у чему је ријеч. Наиме, Свалбард нема порез на робу и услуге што га чини јединственом "tah free" зоном унутар Норвешке.
Ова политика повезана је са посебним статусом острва и ограниченом инфраструктуром, а са циљем подстицања насељавања и привредне активности.
