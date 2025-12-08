Logo
Large banner

Ово је најсјевернија продавницу на свијету: Шта је на рафама и какве су цијене

08.12.2025

08:52

Коментари:

0
Ово је најсјевернија продавницу на свијету: Шта је на рафама и какве су цијене
Фото: Unsplash/Tara Clark

Свалбардбутикен је најсјевернија продавница на свијету смјештена у Лонгјербијену на арктичком архипелагу Свалбард.

Због велике удаљености од остатка Норвешке, већина производа мора се допремати са копна што често утиче на више цијене. Упркос томе, продавница нуди све што је потребно становницима и посетиоцима - од намирница и од‌јеће до опреме за хладноћу и сувенира.

Haker

Наука и технологија

Корисници упозорени на сајбер пријетње

"Налазим се у најсјевернијој продавници на свијету, скоро смо на Сјеверном полу. Хајде да погледамо шта све има и какве су цијене", рекао је Американац Кристијан Гроси у свом виде у којем описује једину продавницу у Лонгјербијену.

Објашњава како су све цијене у норвешким крунама које је прерачунао у доларе, тако хљеб кошта 5 долара, односно око 4,20 евра. Разна пецива и колачи у витрини коштају око 2 евра, а крофне су 1.5 евра.

Посебно је био одушевљен што продавница на "Сјеверном полу", како је назвао Свалбард, има машину за аутоматско сјечење хљеба.

Јефтиније него у Америци

Ледена Старбакс кафа на крајњем сјеверу Европе продаје се по цијени од 2,50 евра, док литар млијека кошта 25 центи. Гроси је остао изненађен великом понудом и релативно ниским цијенама за ту локацију.

"Искрено, ово мјесто је јефтиније него продавнице у САД или Аргентини", рекао је Гроси, преноси Дневно.хр.

Потом се повела расправа у коментарима како уопште ишта зараде на тако ниским цијенама.

Један коментатор је објаснио у чему је ријеч. Наиме, Свалбард нема порез на робу и услуге што га чини јединственом "tah free" зоном унутар Норвешке.

Ова политика повезана је са посебним статусом острва и ограниченом инфраструктуром, а са циљем подстицања насељавања и привредне активности.

Подијели:

Тагови:

Цијене

prodavnica

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Zastava Japana

Свијет

Не смирују се тензије између Пекинга и Токија

24 мин

0
Питбул пас

Свијет

Љекари шокирани призором након напада пса: ''Питбул је прогутао дијете угризима''

44 мин

0
Дјечак страдао у подметнутом пожару

Свијет

Дјечак страдао у подметнутом пожару

1 ч

0
Талас повукао туристе у море, има мртвих и несталих

Свијет

Талас повукао туристе у море, има мртвих и несталих

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

52

Расправа браће ескалирала у оружани сукоб: Полиција реаговала, па их напао питбул

08

52

Ово је најсјевернија продавницу на свијету: Шта је на рафама и какве су цијене

08

44

Корисници упозорени на сајбер пријетње

08

42

Разбојник мјесецима терорисао Загреб, сада је коначно ухваћен

08

42

Не смирују се тензије између Пекинга и Токија

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner