Корисници упозорени на сајбер пријетње

Извор:

Агенције

08.12.2025

08:44

Коментари:

0
računar, haker, tehnologija
Фото: Pexels

Америчке компаније "Гугл" и "Епл" упутиле су безбједносна упозорења корисницима након што су потврдиле постојање сајбер пријетње која погађа мобилни телефон.

"Гугл" је потврдио да је за напад одговорна израелска компанија за сајбер-обавјештајне технологије "Интелекса", наводећи да су оштећени корисници у више арапских и азијских земаља, међу којима су Пакистан, Казахстан, Ангола, Египат, Узбекистан, Саудијска Арабија и Таџикистан.

pljackas lopov pixabay ilustracija

Регион

Разбојник мјесецима терорисао Загреб, сада је коначно ухваћен

"Епл" је, с друге стране, саопштио да је напад усмјерен на кориснике у више од 150 земаља, али није навео број потенцијално угрожених корисника, нити идентитет актера који стоје иза напада.

"Интелекса" је већ под америчким санкцијама, али, како се наводи, наставља да послује без значајнијих ограничења.

Упозорења су услиједила након заједничке грчке истраге израелског листа "Харек", портала "Инсајд стори", швајцарског сајта "Инсајд тех" и организације "Амнести интернешнел", који су документовали случајеве злоупотребе шпијунског софтвера, пренио је Ројтерс.

Коментари (0)
