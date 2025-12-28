Побједа за крај године: Игокеа савладала Борац

Извор:
Кошаркаши Игокее побиједили су Борац из Чачка резултатом 81:73 у 12. колу АБА лиге.
У тешкој утакмици и тврдој до самог краја, Игоси су успјели да на најбољи начин спусте завјесу на 2025. годину.
Сјајну утакмицу за госте је одиграо Павле Николић који је постигао 33 поена.
У екипи Игокее најефикаснији је био Пјер Луис са 15 поена.
Игокеа је тренутно на скору 6-4, док је Борац на 3-7.
Игокеа ће прву утакмицу у 2026. години одиграти 10. јануара против Клужа.
