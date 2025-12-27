Logo
Large banner

АБА Лига: Игокеа сутра дочекује Борац из Чачка

Извор:

АТВ

27.12.2025

20:30

Коментари:

0
АБА Лига: Игокеа сутра дочекује Борац из Чачка
Фото: АТВ

Памте у Игокеи још онај меч из осмог кола када их је Борац у Чачку надиграо. Од тада су везали још два пораза али и упислаи тријумф против ФМП-а.

Згуснут распоред и кадровски проблеми не иду им на руку, али у Игокеи вјерују да уз бољи приступ могу до важног тријумфа.

Игоси желе освету на домаћем терену, док ће гости сигурно доћи мотивисани да докажу да претходни тријумф није био случајан.

Утакмица се игра сутра у Лакташима у 17 часова. Игокеа је тренутно на четвртом мјесту групе А, док је Борац последњи на табели.

Опширније у видео прилогу....

Подијели:

Тагови:

КК Игокеа

Čačak

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Тајрик Џонс напушта Партизан?

Кошарка

Тајрик Џонс напушта Партизан?

7 ч

0
Никола Вучевић престигао Мајкла Џордана

Кошарка

Никола Вучевић престигао Мајкла Џордана

9 ч

0
Легенда упозорава: Тајрик Џонс мора да напусти Партизан прије него што тензије ескалирају

Кошарка

Легенда упозорава: Тајрик Џонс мора да напусти Партизан прије него што тензије ескалирају

11 ч

0
Обрадовић и Кићановић не трпе увреде: Одлучили да повуку медаље из Музеја у Чачку

Кошарка

Обрадовић и Кићановић не трпе увреде: Одлучили да повуку медаље из Музеја у Чачку

13 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

06

Срушио се авион у море недалеко од плаже Копакабана: Снимак хаоса у Рију, има мртвих

22

01

Податак који јасно показује распад Партизана

21

44

Џудо клуб Бањалука најбољи у Републици Српској

21

35

У Француској 30 људи дијели један ауто, а кључеви су у сеоској кафани

21

30

Сара Ћирковић побиједила Сајду Москер из Панаме

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner