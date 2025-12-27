АБА Лига: Игокеа сутра дочекује Борац из Чачка

Извор:
Памте у Игокеи још онај меч из осмог кола када их је Борац у Чачку надиграо. Од тада су везали још два пораза али и упислаи тријумф против ФМП-а.
Згуснут распоред и кадровски проблеми не иду им на руку, али у Игокеи вјерују да уз бољи приступ могу до важног тријумфа.
Игоси желе освету на домаћем терену, док ће гости сигурно доћи мотивисани да докажу да претходни тријумф није био случајан.
Утакмица се игра сутра у Лакташима у 17 часова. Игокеа је тренутно на четвртом мјесту групе А, док је Борац последњи на табели.
Опширније у видео прилогу....
