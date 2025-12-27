Легенда упозорава: Тајрик Џонс мора да напусти Партизан прије него што тензије ескалирају

27.12.2025
11:12
Шампион Евролига и МВП Фајнал-фора Тајрис Рајс сматра да би Тајрик Џонс требало да напусти Партизан, упозоравајући да би тензије са навијачима могле брзо да ескалирају.
Након што је Макаби убједљиво савладао Партизан 112:87, Тајрик Џонс је пришао трибини на којој су смјештени Гробари, гдје је убрзо дошло до вербалног сукоба са навијачима.
Навијачи су током цијеле утакмице били видно незадовољни његовом игром, константно су га извиждавали и гестикулирали му док је напуштао халу.
"Морају да га извуку одатле, човјече. Заборавите утакмице, како ће он уопште моћи да се креће по граду са толиком тензијом? Довољно је да оде у ресторан и да неки навијач претјера", написао је Рајс на мрежи X.
They have to get him out of there man. Forget the games, how is he going to move around the city with that much tension? All it takes is for him to be at a restaurant and a fan takes it too far. https://t.co/4tMyaYVXjz— Tyrese Rice (@ReseRice4) December 26, 2025
