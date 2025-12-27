Logo
Легенда упозорава: Тајрик Џонс мора да напусти Партизан прије него што тензије ескалирају

27.12.2025

11:12

Легенда упозорава: Тајрик Џонс мора да напусти Партизан прије него што тензије ескалирају
Фото: Tanjug / AP / VLADIMIR ŠPORČIĆ

Шампион Евролига и МВП Фајнал-фора Тајрис Рајс сматра да би Тајрик Џонс требало да напусти Партизан, упозоравајући да би тензије са навијачима могле брзо да ескалирају.

Након што је Макаби убједљиво савладао Партизан 112:87, Тајрик Џонс је пришао трибини на којој су смјештени Гробари, гдје је убрзо дошло до вербалног сукоба са навијачима.

Партиуанн

Кошарка

Кошмар за Партизан: Ово је просјечна разлика којом је губио три посљедња меча, "пакао" тек слиједи

Навијачи су током цијеле утакмице били видно незадовољни његовом игром, константно су га извиждавали и гестикулирали му док је напуштао халу.

Тајрик Џонс туча

Кошарка

Хаос након меча Партизана: Тајрик Џонс у сукобу са навијачима, звао их на "тучу послије Арене"

"Морају да га извуку одатле, човјече. Заборавите утакмице, како ће он уопште моћи да се креће по граду са толиком тензијом? Довољно је да оде у ресторан и да неки навијач претјера", написао је Рајс на мрежи X.

КК Партизан

Тајрик Џонс

