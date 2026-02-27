Несвакидашњи инцидент: Јелен напао возача скутера усред града

Извор:
Млади јелен на загребачком Пантовчаку неколико је секунди стајао на путу, ослушкивао саобраћај, а затим нагло претрчао у супротну траку и срушио возача скутера који је туда пролазио. Ово су кадрови снимка који се муњевитом брзином проширио друштвеним мрежама.
Видео је снимљен из аутомобила који се из смјера центра креће према сjеверу. Уз лијеву ивицу улице налази се ограђени шумарак. Јелен се туда креће уз саму ограду, застаје, враћа се неколико корака и поновно покушава да пронађе пролаз. Дјелује као да тражи рупу кроз коју би се вратио у шуму, али излаза нема.
Након неколико безуспјешних покушаја прелази преко пута у десну траку и наставља да се креће уз ивицу улице "поштујући" саобраћајне прописе.
Возач који је снимио ове сцене успорава и наставља да вози иза животиње на сигурном размаку. Не покушава да је заобиђе нити јој труби. Када јелен застаје и подиже главу, аутомобил се зауставља.
У том тренутку из супротног смјера, лијевом траком, наилази скутер. Јелен неколико секунди прати његово кретање погледом. Затим, с главом погнутом према дољ и роговима усмјереним према скутеру, нагло креће према супротној страни улице. У кадру је видљив директан контакт: возач скутера пада на улицу, а пада и животиња. Снимак се ту завршава.
Епилог догађаја открили су из Полицијске управе загребачке. Наиме, догађај се збио јуче око 9.30 сати. Евидентиран је као догађај у саобраћају, а не као саобраћајна несрећа, јер возач скутера није повријеђен. Настала је материјална штета на возилу, док је јелен након судара устао и удаљио се.
Полиција је уједно потврдила и како су дојаве о дивљачи на Пантовчаку честе. Редовно примају обавјештења о срнама, срндаћима, јеленима и кошутама које излазе на улицу, нарочито на дијелу гдје се та саобраћајница непосредно наслања на шуму.
У коментарима испод објаве јавила се и становница која тврди да живи непосредно уз лице мјеста. Наводи да се срне и јелени тамо могу видјети готово свакодневно те да су често дезоријентисани. Подсјећа и на раздобље након клизишта у близини предсједничке резиденције, када је саниран дио саобраћајница и уклоњен дио заштитне ограде. Према њезиним ријечима, ограда на појединим дијеловима није враћена, па животиње без препреке излазе на улицу.
Додаје и да поједини возачи тим потезом пролазе знатно брже од ограничења, због чега су сусрети возила и дивљачи питање тренутка.
Снимак који се сада шири друштвеним мрежама тако биљежи тек један у низу таквих сусрета који је овог пута прошао без повријеђених.
