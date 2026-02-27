Полиција опколила зграду у којој живи брат Мила Ђукановића

27.02.2026
Полиција је опколила зграду у центру Подгорице у којој живи бизнисмен Ацо Ђукановић, брат бившег предсједника Црне Горе Мила Ђукановића.
У питању је зграда у улици Вука Караџића, гдје су и просторије Прве банке.
Репортер РТЦГ јавља да су зграду опколиле посебне јединице полиције.
Ацо Ђукановић важи за једног од најбогатијих људи у Црној Гори.
Он је крајем 2006. купио акције Никшићке банке, којој је годину касније промијенио име у Прва банка Црне Горе.
Од почетка рада до смјене Демократске партије социјалиста (ДПС) августа 2020. у банци су депозите имале државне компаније, бројна министарства и друге државне институције, локалне самоуправе и бизнисмени који су били блиски тада владајућој партији.
Анализу пословања Прве банке радила је 2012. године и Мрежа за истраживање организованог криминала и корупције (ОЦЦРП) у чијим је извјештајима наведен низ наводно незаконитих активности банке које су, како наводе, "детаљно описане на хиљадама страница тајних банкарских докумената" у посједу ОЦЦРП-а:
"Документи откривају корупцију, похлепу и нестручност. При склапању ових послова банка није поштовала Закон о спречавању прања новца, властита правила, нити је слиједила добру банкарску праксу", додаје се.
Једна од кривичних пријава МАНС је од Специјалног тужилаштва тражило провјеру пословања Прве банке када је у питању додјела неуобичајено повољних кредита, укључујући и вишемилионски кредит Дарку Шарићу који је био осуђен у Србији за кријумчарење наркотика.
У текстовима ОЦЦРП-а се између осталог наводи да је за Прву банку Шарић био "поуздани клијент који им је у вријеме кризе притекао у помоћ орочивши милионски депозит у тренутку када је банка једва извршавала налоге депонената".
