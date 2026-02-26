Logo
Директор школе оптужен да је лажирао радне сате

Извор:

Вечерњи.хр

26.02.2026

21:00

Школа, учионица
Фото: Unsplash

Мушкарац (48), директор једне основне школе у Међимурју, оптужен је за злоупотребу положаја и овлашћења.

Оптужницу је подигло Општинско државно тужилаштво (ОДО) Чаковец, на основу истраге коју је прошле године у августу покренуло Жупанијско државно тужилаштво (ЖДО) Вараждин.

По завршетку истраге, предмет је прослијеђен ОДО-у Чаковец, који је надлежно тужилаштво за даљи поступак.

zemljotres potres

Свијет

Јак земљотрес погодио Румунију

Оптужени је, према тврдњама тужилаштва, од фебруара 2022. до маја 2025. године, као директор основне школе у Међимурској жупанији, у рачунарском програму изоставио исправке радних сати које није одрадио због одсуства с посла.

Умјесто да те сате измијени, на крају сваког мјесеца је приказивао као да су ти сати стварно одрађени и све то овјеравао својим потписом.

На тај начин је неистинитим приказивањем да је одрадио укупно 402 радна сата, остварио бруто износ од 7.671 евра, чиме је оштетио прорачун, преноси Вечерњи.

Хрватска

lažiranje

radno vrijeme

