Директор школе оптужен да је лажирао радне сате

Мушкарац (48), директор једне основне школе у Међимурју, оптужен је за злоупотребу положаја и овлашћења.
Оптужницу је подигло Општинско државно тужилаштво (ОДО) Чаковец, на основу истраге коју је прошле године у августу покренуло Жупанијско државно тужилаштво (ЖДО) Вараждин.
По завршетку истраге, предмет је прослијеђен ОДО-у Чаковец, који је надлежно тужилаштво за даљи поступак.
Оптужени је, према тврдњама тужилаштва, од фебруара 2022. до маја 2025. године, као директор основне школе у Међимурској жупанији, у рачунарском програму изоставио исправке радних сати које није одрадио због одсуства с посла.
Умјесто да те сате измијени, на крају сваког мјесеца је приказивао као да су ти сати стварно одрађени и све то овјеравао својим потписом.
На тај начин је неистинитим приказивањем да је одрадио укупно 402 радна сата, остварио бруто износ од 7.671 евра, чиме је оштетио прорачун, преноси Вечерњи.
