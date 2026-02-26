Јак земљотрес погодио Румунију

Земљотрес се догодио нешто послије 19.20 часова по локалном времену, на дубини од око 107 километара, наведено је на сајту ЕМСЦ-а.

Земљотрес се догодио на око километар источно од мјеста Палтин, односно око 200 километара сјеверно од Букурешта.

Засад нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.