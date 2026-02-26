Јак земљотрес погодио Румунију

26.02.2026
20:45
Коментари:0
Земљотрес јачине 4,5 степени погодио је Румунију, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ).
Земљотрес се догодио нешто послије 19.20 часова по локалном времену, на дубини од око 107 километара, наведено је на сајту ЕМСЦ-а.
Земљотрес се догодио на око километар источно од мјеста Палтин, односно око 200 километара сјеверно од Букурешта.
Засад нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.
