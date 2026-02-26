Logo
Меланија Трамп предсједава сједници Савјета безбједности УН

26.02.2026

17:00

Коментари:

0
Меланија Трамп предсједава сједници Савјета безбједности УН
Фото: Танјуг/АП/Wilfredo Lee

Меланија Трамп ће постати прва актуелна прва дама САД која ће предсједавати сједници Савјета безбједности УН сљедеће седмице, саопштено је из њене канцеларије.

У саопштењу се наводи да ће на дневном реду бити "образовање, технологија, мир и безбједност".

Сједница под називом "Дјеца, технологија и образовање у сукобу" биће одржана у понедјељак, 2. марта.

"Прва дама Меланија Трамп спремна је да испише историју у УН, преузимајући чекић док САД преузимају предсједавање Савјету безбједности да би нагласиле улогу образовања у унапређењу толеранције и свјетског мира", додаје се у саопштењу.

Саво Минић и Игор Калабухов

Република Српска

Минић-Калабухов: Захвалност Руској Федерацији на досљедној подршци

Сједници ће присуствовати амерички амбасадор при УН Мајкл Волц, изасланици других чланица Савјета безбједности и међународни актери, закључује се у тексту.

