Меланија Трамп предсједава сједници Савјета безбједности УН

26.02.2026
17:00
Коментари:0
Меланија Трамп ће постати прва актуелна прва дама САД која ће предсједавати сједници Савјета безбједности УН сљедеће седмице, саопштено је из њене канцеларије.
У саопштењу се наводи да ће на дневном реду бити "образовање, технологија, мир и безбједност".
Сједница под називом "Дјеца, технологија и образовање у сукобу" биће одржана у понедјељак, 2. марта.
"Прва дама Меланија Трамп спремна је да испише историју у УН, преузимајући чекић док САД преузимају предсједавање Савјету безбједности да би нагласиле улогу образовања у унапређењу толеранције и свјетског мира", додаје се у саопштењу.
Република Српска
Минић-Калабухов: Захвалност Руској Федерацији на досљедној подршци
Сједници ће присуствовати амерички амбасадор при УН Мајкл Волц, изасланици других чланица Савјета безбједности и међународни актери, закључује се у тексту.
