Секретарица ухапшена због односа с учеником: Само смо три пута - ВИДЕО

Извор:
АТВ
26.02.2026
16:56
Секретарица школе коју је муж ухватио у кревету са учеником, већ је имала се*с са другим седамнаестогодишњаком и пријети јој шест година затвора.
Секретарица школе у Индијани, оптужена за се*суални однос са учеником, расплакала се током полицијског разговора, признавши да је имала се*с са 18-годишњим учеником "три пута".
Алиша Хјуз (31) је инсистирала да се се*суални контакт није догодио све док дјечак није напунио 18 година, наведено је у недавно објављеним снимцима испитивања и извјештајима о случају.
Хјузова, иначе мајка троје дјеце, оптужена је по пет тачака за завођење дјеце, а повезана је са оптужбама за другог 17-годишњег ученика.
Полиција је Хјузову ухапсила на Дан заљубљених, након наводне пријаве о наношењу тјелесних повреда у њеном дому. У почетку је истраживала шта се догодило током сукоба након што ју је муж затекао Хјузову са осамнаестогодишњим учеником.
На снимку се чује како Хјузова полицајцу који је испитивао говори, иако њени поступци нису били "оправдани", да ју је муж "физички и ментално" злостављао.
"Ево, сад сам овдје", чује се како говори.
Пошто се испоставило да је овај ученик правно пунољетан, истражиоци су се касније фокусирали на наводе који укључују другог ученика који је имао 17 година.
Према закону Индијане, власти тврде да је Хјузовова била у "позицији ауторитета", што је кључно за оптужбу за завођење дјеце.
Снимак Хјузове како седи у соби за испитивање у полицијској управи Јунион Ситија приказује је како се колеба између мирних признања и плачних молби док је детективи испитују да ли је било других ученика.
На снимку испитивања, види се како истражитељ пита Хјузову да ли је њена веза са осамнаестогодишњаком први пут да је била физички контакт са учеником.
"Та физичка ствар траје од краја јануара. Ово је трећи пут да сам са њим", одговорила је Хјузова.
"Али, нисам то радила са њим прије него што је напунио 18 година. Ово је трећи пут да сам физички била са њим", додала је.
Притом, истражитељи су већ имали информације о седамнаестогодишњаку који је изнео много озбиљнију оптужбу да је Хјузова имала се*суални однос са њим док је још био малољетан.
"Да ли сте имали се*с са неким другим ученицима?", питао ју је полицајац.
"О, не", одговорила је Хјузова.
"Јесте ли сигурни у то?", наставио је полицајац.
Хјузова је наставила да пориче секс са седамнаестогодишњаком, али онда је почела да мијења исказ.
Када су је питали о наводном сусрету са малољетником на паркингу продавнице "Долар Џенерал", признала је да је до сусрета дошло, али је наставила да пориче сексуални однос.
"Да, срела сам га, али никада нисам спавала са њим", рекла је, а онда ју је полицајац питао: "Да ли сте му послали слике?".
Потврдно је одговорила.
Недуго затим, Хјузова је затражила адвоката чиме је саслушање званично завршено.
Локални медији су, позивајући се на изјаву под заклетвом, навели да је наводна веза са седамнаестогодишњаком почела након што је он позвао школу да пријави да је одсутан.
Позив је примила Хјузова, а касније је добио поруку са непознатог броја за који је утврђено да је њен лични мобилни телефон.
Први наводни се*суални сусрет догодио се на паркингу "Долар Џенерала", а затим су услиједила још четири, укључујући два у Хартер парку поред фудбалских терена.
Власти тврде да је било најмање пет сексуалних сусрета у којима је учествовао малољетник.
Хјузова је ухапшена и оптужена по пет тачака за завођење дјеце и смјештена је у затвор округа Рандолф, гдје је држана уз кауцију од 25.000 долара.
Уколико се докаже да је крива, пријети јој казна до шест година затвора и новчана казна од по 10.000 долара по свакој од пет тачака оптужнице.
Надзорник школе је рекао да је округ био упознат са хапшењем "након истраге органа за спровођење закона о наводима који укључују непримерено понашање са учеником" и додао да је запослена "уклоњена са свих дужности и да јој је ускраћен рад са ученицима до исхода судског поступка".
У саопштењу је такође наведено да је округ "у потпуности сарађивао са органима за спровођење закона и да ће то наставити да чини док истрага траје", уз истицање безбједности ученика као свој "највиши приоритет".
Судски записи показују да је супруг Хјузове - Бејли Хјуз, од тада поднио захтјев за развод и затражио хитно старатељство над њихово троје дјеце, пренео је Дејли мејл писање часописа "Лов енд Крајм".
