Још троје ухапшених због туче у бањалучкој дворани Борик

Аутор:Стеван Лулић
26.02.2026
18:11
Коментари:1
Бањалучка полиција ухапсила је још три особе, те идентификовала једног малољетника, који су учествовали у нередима током футсал утакмице у Спортској дворани Борик.
Због туче су ухапшени Л.Ј, С.Ј. и О.М. сви из Бањалуке, а сумњиче се за Кривично дјело "Насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу".
"У вези са наведеним догађајем идентификовано је и једно малољетно лице из Бањалуке", наводи бањалучка полиција.
Подсјећа се да су раније због ове туче ухапшени Бањалучани И.Ћ. и Д.З.
Фудбал
Летјеле столице у Бањалуци: Обрачун са навијачима из Цазина ескалирао
"Све мјере и радње предузимају се под надзором Окружног јавног тужилаштва Бањалука, а мјере и радње према малољетном лицу предузимају се у складу са Законом о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку под надзором тужиоца за малољетнике", кажу у полицији.
Након комплетирања и документовања предмета ухапшени ће уз извјештај о почињеном кривичном дјелу бити предати у надлежност Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
Подсјећамо, до туче је дошло у сриједу током утакмице Премијер футсал лиге БиХ између бањалучког "Борца" и "Бубамара" из Цазина.
Друштво
Зими још није крај, и гријање ће требати: Најављене промјене цијена пелета
Тада су физички нападнути навијачи гостујућег тима, а један мушкарац је повријеђен и помоћ му је указана у Универзитетском клиничком центру Републике Српске.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму