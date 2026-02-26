Logo
Још троје ухапшених због туче у бањалучкој дворани Борик

Аутор:

Стеван Лулић

26.02.2026

18:11

Коментари:

1
Туча у дворани Борик на футсал утакмици
Фото: Screenshot

Бањалучка полиција ухапсила је још три особе, те идентификовала једног малољетника, који су учествовали у нередима током футсал утакмице у Спортској дворани Борик.

Због туче су ухапшени Л.Ј, С.Ј. и О.М. сви из Бањалуке, а сумњиче се за Кривично дјело "Насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу".

"У вези са наведеним догађајем идентификовано је и једно малољетно лице из Бањалуке", наводи бањалучка полиција.

Подсјећа се да су раније због ове туче ухапшени Бањалучани И.Ћ. и Д.З.

"Све мјере и радње предузимају се под надзором Окружног јавног тужилаштва Бањалука, а мјере и радње према малољетном лицу предузимају се у складу са Законом о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку под надзором тужиоца за малољетнике", кажу у полицији.

Након комплетирања и документовања предмета ухапшени ће уз извјештај о почињеном кривичном дјелу бити предати у надлежност Окружног јавног тужилаштва Бањалука.

Нападнути гостујући навијачи

Подсјећамо, до туче је дошло у сриједу током утакмице Премијер футсал лиге БиХ између бањалучког "Борца" и "Бубамара" из Цазина.

Тада су физички нападнути навијачи гостујућег тима, а један мушкарац је повријеђен и помоћ му је указана у Универзитетском клиничком центру Републике Српске.

