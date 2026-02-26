Зими још није крај, и гријање ће требати: Најављене промјене цијена пелета

Аутор:Стеван Лулић
26.02.2026
18:03
Иако је посљедњих дана на нашем подручју вријеме знатно топлије то свакако не значи да је зими крај и да нам гријање више неће требати.
Стога, и даље је актуелна тема цијена огријева, а посљедњих година све популарнији је пелет.
Горана Ивановић, представник Произвођача пелета у БиХ, за АТВ је најавио да се у наредном периоду очекује корекција цијена пелета.
Како је рекао, на тржишту се цијене тренутно крећу од 520 до 700 КМ, у зависности од квалитета и произвођача.
"Биће сасвим сигурно корекција цијена. И произвођачи сами имају различите цијене, немају они фиксирану цијену. Али мислим да неки тренутно просјек од 550-600 марака у овом моменту се може наћи на тржишту. Вјерујем да ће то (просјек) у мјесецима који долазе пред нама спуштати се према 550, можда чак и 500 марака. Али, ако знамо да смо јесенас имали 480 марака, ту смо онда близу оне цијене коју желимо да имамо", рекао је Ивановић.
Ивановић нам је практично објаснио како корисници могу да препознају квалитетнији пелет, и у чему се заправо осликава та разлика.
Савјети
7 савјета како препознати квалитетан пелет
Један од најједноставнијих начина да препознате квалитет пелета је сама боја.
"Сама боја је први видљиви знак квалитета. Не мора значити да је таман пелет најлошији пелет, међутим тамну боју лошем пелету дају нечистоће, већи удио коре и дрво које је већ прошло одређене хемијске процесе оксидације. Али наше анализе су показале да је тај пелет тренутно најлошији, тај тамни", објаснио је он и додао:
"Сама чистоћа материјала, чистоћа производног погона, термичка припрема за производњу значајно утиче на сам квалитет пелета и може да утиче на боју. Међутим, у том случају (примјер у видео снимку у оквиру текста) је највјероватније у питању лоша сировина и доста материјала".
Додао је и да се квалитет може провјерити мирисом, јер лошији пелет има доста јачи интензивнији мирис.
Када је ријеч о врсти дрвета, објаснио је да изузетно добар пелет дају буква и храст. Открио је још један начин да препознате лош пелет.
"Количина прашине. Ако подигнете врећу и видите да пелет лежи у прашини, одмах сугерише да је то лош квалитет, лоша механичка чврстоћа и може негативно да се одрази на само кориштење", објаснио је Ивановић за АТВ.
Све детаље о квалитету пелета и тренутним цијенама погледајте у сљедећем видео прилогу.
Према раније објављеној дугорочној прогнози зими можда још увијек није крај те би гријање могло да нам треба и у наредним мјесецима.
Наиме, комбинована прогноза ЕЦМВФ и УКМО за март предвиђа могућност снијега, иако мање од просјека.
Ипак, прогноза за април занимљивија је јер упућује на нормалне до натпросјечне количине снијега у сјеверно-централној Европи те према сјеверу и истоку.
Друштво
"То би могла бити посљедица израженијег подручја нижег притиска над централним дијелом континента у априлу, што би, уз виши притисак на сјеверу, погодовало сјевероисточном струјању и хладнијим условима", објаснили су метеоролози почетком фебруара у дугорочној прогнози.
С обзиром на ову прогнозу, није лоше припремити се за још који хладан дан и обновити залихе огријева уколико су оне потрошене или су при крају.
