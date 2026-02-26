Пет ухапшених због туче у Борику спроведено у Тужилаштво

Аутор:Стеван Лулић
Бањалучани И.Ћ, Д.З, Л.Ј, С.Ј. и О.М, осумњичени за тучу у спортској дворани Борик током футсал утакмице, спроведени су Окружно јавно тужилаштво у овом граду.
Они се сумњиче за Кривично дјело "Насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу".
"У вези са наведеним догађајем идентификовано је и једно малољетно лице из Бањалуке", наводи бањалучка полиција.
Полиција је раније саопштила да је идентификовала још једну особу, али је ријеч о малољетнику, те ће се с њим поступати у складу са Законом о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку под надзором тужиоца за малољетнике.
Подсјећамо, до туче је дошло у сриједу током утакмице Премијер футсал лиге БиХ између бањалучког "Борца" и "Бубамара" из Цазина.
Тада су физички нападнути навијачи гостујућег тима, а један мушкарац је повријеђен и помоћ му је указана у Универзитетском клиничком центру Републике Српске.
