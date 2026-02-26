Logo
Пет ухапшених због туче у Борику спроведено у Тужилаштво

Стеван Лулић

26.02.2026

18:56

0
ОЈТ Бањалука
Фото: АТВ

Бањалучани И.Ћ, Д.З, Л.Ј, С.Ј. и О.М, осумњичени за тучу у спортској дворани Борик током футсал утакмице, спроведени су Окружно јавно тужилаштво у овом граду.

Они се сумњиче за Кривично дјело "Насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу".

"У вези са наведеним догађајем идентификовано је и једно малољетно лице из Бањалуке", наводи бањалучка полиција.

Полиција је раније саопштила да је идентификовала још једну особу, али је ријеч о малољетнику, те ће се с њим поступати у складу са Законом о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку под надзором тужиоца за малољетнике.

Туча у дворани Борик

Хроника

Још троје ухапшених због туче у бањалучкој дворани Борик

Подсјећамо, до туче је дошло у сриједу током утакмице Премијер футсал лиге БиХ између бањалучког "Борца" и "Бубамара" из Цазина.

Тада су физички нападнути навијачи гостујућег тима, а један мушкарац је повријеђен и помоћ му је указана у Универзитетском клиничком центру Републике Српске.

Туча

Бањалука

Dvorana Borik

Cazin

