Иран запријетио тоталним уништењем гасне и нафтне индустрије у Персијском заливу

Танјуг

19.03.2026

08:08

Фото: Loïc Manegarium/Pexels

Ирански корпус исламске револуционарне гарде (ИРГЦ) саопштио је да ће иранске снаге уништити читаву гасну и нафтну индустрију земаља Персијског залива у случају да енергетски сектор Ирана поново буде мета напада.

"Поново вас упозоравамо да сте направили велику грешку тиме што сте напали инфраструктуру Ирана. Ако се то понови, даљи напади на вашу енергетску инфраструктуру и ваших савезника неће престати до потпуног уништења, а наш одговор биће много тежи од вечерашњих напада", наводи се у саопштењу ИРГЦ објављеном у сриједу увече, преноси Ал Џазира.

Напади на енергетске циљеве у више држава

Иранске снаге су у сриједу раније покренуле нападе на енергетске објекте више земаља Персијског залива, укључујући Катар, Саудијску Арабију и Уједињене Арапске Емирате, након што је Израел извео нападе на иранско гасно поље Јужни Парс.

Ракетни напад на Катар и штета у Рас Лафану

Катар је раније синоћ пресрео четири од пет балистичких ракета испаљених на ту земљу из Ирана, при чему је пета балистичка ракета успјела да погоди индустријски град Рас Лафан и проузоркује велику штету.

Претходно је евакуисано све особље инфраструктурних обејката у Рас Лафану који служе за прераду течног нафтног гаса (ЛНГ).

Рас Лафан представља кључну локацију катарске енергетске инфраструктуре, гдхе се прерађују највеће количине ЛНГ у тој земљи.

Саудијска одбрана пресрела пројектиле и дронове

Саудијске ПВО снаге пресреле су осам балистичких ракета лансираних ка Ријаду, при чему су остаци пројектила пали на неколико квартова у том граду.

Министарство је такође саопштило да су саудијске снаге пресреле и уништиле дрон који је циљао гасно постројење у Источној провинцији, наводећи да није пријављена материјална штета.

