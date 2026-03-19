Песков потврдио: Пауза у преговорима између Москве и Кијева

Извор:
Танјуг
19.03.2026
07:09
Трилатерални преговори између Русије, Украјине којима је посредовао Вашингтон, тренутно су на паузи, потврдио је за "Известију" портпарол Кремља Дмитриј Песков.
Датум и мјесто сљедеће рунде још нису одређени, рекао је замјеник руског министра спољних послова Михаил Галузин.
Иако су трилатерални преговори обустављени, Москва и Кијев настављају хуманитарне активности, укључујући размјену заробљеника, попут недавне размјене 500 за 500 почетком марта.
Кремљ је нагласио да ће рад на даљим размјенама бити настављен.
Стручњаци указују да сукоб САД са Иран утиче на испоруке америчког оружја Украјини, укључујући ракете противваздушне одбране "патриот".
Украјински предсједник Володимир Зеленски је појачао дипломатске активности у Европи како би осигурао додатну војну и финансијску помоћ.
Преговори о Украјини раније су укључивали и економске теме, а разговори руског изасланика Кирила Дмитријева са америчким представницима били су фокусирани на глобалну енергетску кризу изазвану сукобом САД и Израела са Ираном.
Русија и даље инсистира на повлачењу украјинске војске из Донбаса и признавању Крима и других региона, док САД и даље разматрају начин прилагођавања својих ставова.
Стручњаци процјењују да ће преговори бити настављени, али да ће напредак зависити од промјена на терену и у ставовима страна.
