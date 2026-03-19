Песков потврдио: Пауза у преговорима између Москве и Кијева

19.03.2026

07:09

Трилатерални преговори између Русије, Украјине којима је посредовао Вашингтон, тренутно су на паузи, потврдио је за "Известију" портпарол Кремља Дмитриј Песков.

Датум и мјесто сљедеће рунде још нису одређени, рекао је замјеник руског министра спољних послова Михаил Галузин.

илу-нафта-13032026

Економија

Цијене нафте порасле на 112 долара по барелу

Иако су трилатерални преговори обустављени, Москва и Кијев настављају хуманитарне активности, укључујући размјену заробљеника, попут недавне размјене 500 за 500 почетком марта.

Кремљ је нагласио да ће рад на даљим размјенама бити настављен.

Стручњаци указују да сукоб САД са Иран утиче на испоруке америчког оружја Украјини, укључујући ракете противваздушне одбране "патриот".

Украјински предсједник Володимир Зеленски је појачао дипломатске активности у Европи како би осигурао додатну војну и финансијску помоћ.

-спц-вјера-црква-крст-

Друштво

Данас прослављамо Светог Јосифа: Био је муж Пресвете Богородице, а овај обичај треба испоштовати

Преговори о Украјини раније су укључивали и економске теме, а разговори руског изасланика Кирила Дмитријева са америчким представницима били су фокусирани на глобалну енергетску кризу изазвану сукобом САД и Израела са Ираном.

Русија и даље инсистира на повлачењу украјинске војске из Донбаса и признавању Крима и других региона, док САД и даље разматрају начин прилагођавања својих ставова.

zemljotres potres

Србија

Два земљотреса у Србији током ноћи

Стручњаци процјењују да ће преговори бити настављени, али да ће напредак зависити од промјена на терену и у ставовима страна.

Прочитајте више

Ступиле на снагу одлуке о именовању предсједника и чланова Владе Српске

Република Српска

Ступиле на снагу одлуке о именовању предсједника и чланова Владе Српске

1 ч

0
Хормушки мореуз

Свијет

Британски војни тим послат да ради са САД на отварању Ормуског мореуза

1 ч

0
Ливерпулов Мохамед Салах, десно, слави након што је постигао четврти гол за свој тим током реванш утакмице осмине финала Лиге шампиона између Ливерпула и Галатасараја, у Ливерпулу, Енглеска, у сриједу, 18. марта 2026. године.

Фудбал

Спектакуларно вече Лиге шампиона: Голови на све стране, фаворити прошли даље

9 ч

0
Менаџери из Бањалуке умијешани у скандал у Челзију?

Фудбал

Менаџери из Бањалуке умијешани у скандал у Челзију?

9 ч

0

Више из рубрике

Хормушки мореуз

Свијет

Британски војни тим послат да ради са САД на отварању Ормуског мореуза

1 ч

0
Израел гађао бродове иранске морнарице у Каспијском мору

Свијет

Израел гађао бродове иранске морнарице у Каспијском мору

10 ч

0
Убијен још један званичник Ирана! Ликвидиран нови командант паравојне јединице

Свијет

Убијен још један званичник Ирана! Ликвидиран нови командант паравојне јединице

10 ч

0
Иран кренуо у освету: Жестоки напад на највеће гасно постројење на свијету

Свијет

Иран кренуо у освету: Жестоки напад на највеће гасно постројење на свијету

11 ч

6
