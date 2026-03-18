Logo
Large banner

Спектакуларно вече Лиге шампиона: Голови на све стране, фаворити прошли даље

Аутор:

АТВ

18.03.2026

22:58

Коментари:

0
Ливерпулов Мохамед Салах, десно, слави након што је постигао четврти гол за свој тим током реванш утакмице осмине финала Лиге шампиона између Ливерпула и Галатасараја, у Ливерпулу, Енглеска, у сриједу, 18. марта 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Jon Super

Још једно спектакуларно вече виђено је у Лиги шампиона, а сви фаворити су оправдали тај епитет и пласирали се у четвртфинала.

Бајерн је рутински одрадио узврат. У првом мечу је питање пролаза било ријешено, али је и у другом мечу њемачки представник демолирао Аталанту.

Било је 4:1, за укупних 10:2.

И Ливерпул се пласирао у четвртфинале након што је декласирао Галатасарај на Енфилду са 4:0. Имао је турски тим минималну предност из првог меча, али је чета Арне Слота брзо поравнала укупни резултат.

На одмор се отишло са 1:0, да би у другом дијелу Ливерпул са три брза гола осигурао пролаз.

Тотенхем је "сачувао" образ и савладао Атлетико Мадрид на свом терену резултатом 3:2. Ипак то није било довољно да прођу јер су први меч изгубили са 5:2.

У првом мечу Барселона је такође демолирала енглеског представника, у питању је био Њукастл.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Лига шампиона

Лига шампиона 2025/26

Лига шампиона резултати

Коментари (0)
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

58

Спектакуларно вече Лиге шампиона: Голови на све стране, фаворити прошли даље

22

56

Менаџери из Бањалуке умијешани у скандал у Челзију?

22

35

Израел гађао бродове иранске морнарице у Каспијском мору

22

34

Покренута иницијатива да се Игор Штимац протјера из БиХ

22

29

Српска војска чува "Балкански ток"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner