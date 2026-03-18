Спектакуларно вече Лиге шампиона: Голови на све стране, фаворити прошли даље

Аутор:АТВ
18.03.2026
22:58
Још једно спектакуларно вече виђено је у Лиги шампиона, а сви фаворити су оправдали тај епитет и пласирали се у четвртфинала.
Бајерн је рутински одрадио узврат. У првом мечу је питање пролаза било ријешено, али је и у другом мечу њемачки представник демолирао Аталанту.
Било је 4:1, за укупних 10:2.
И Ливерпул се пласирао у четвртфинале након што је декласирао Галатасарај на Енфилду са 4:0. Имао је турски тим минималну предност из првог меча, али је чета Арне Слота брзо поравнала укупни резултат.
На одмор се отишло са 1:0, да би у другом дијелу Ливерпул са три брза гола осигурао пролаз.
Тотенхем је "сачувао" образ и савладао Атлетико Мадрид на свом терену резултатом 3:2. Ипак то није било довољно да прођу јер су први меч изгубили са 5:2.
У првом мечу Барселона је такође демолирала енглеског представника, у питању је био Њукастл.
