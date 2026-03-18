Зрињски након пенала савладао Сарајево и освојио Суперкуп БиХ

Аутор:

АТВ

18.03.2026

20:39

Фото: АТВ

Фудбалери Зрињског освојили су Суперкуп БиХ након што су вечерас на стадиону Под Бијелим бријегом послије бољег извођења пенала побиједили екипу Сарајева.

У регуларном дијелу меча није било погодака, а Зрињски је пенале ријешио у своју корист резултатом 4:1.

Ово је други пут заредом да екипа Зрињског осваја Суперкуп.

