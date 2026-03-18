Убијен још један званичник Ирана! Ликвидиран нови командант паравојне јединице

18.03.2026

22:18

Убијен још један званичник Ирана! Ликвидиран нови командант паравојне јединице
Фото: Tanjug / AP / Vahid Salemi

Хасан Али Марван, командант иранске борбене јединице Имам Хосеин, паравојне фромације која дјелује заједно са Хезболахом, убијен је у израелском ваздушном нападу у Бејруту, саопштила је данас израелска војска.

Марван је убијен у уторак, недјељу дана пошто је у израелском ваздушном нападу ликвидиран његов претходник Али Мусалам Табаџа, преноси Тајмс оф Израел.

Погођено више од 200 циљева

Истовремено Израелска војска је саопштила да је у протекла 24 сата погодила више од 200 циљева у западном и централном Ирану, настављајући кампању усмјерену на балистичке пројектиле, дронове и противваздушну одбрану. Сличне податке претходних дана објавили су и други медији који прате израелске војне изворе.

"У протеклом дану десеци борбених авиона израелског ратног ваздухопловства погодили су више од 200 циљева иранског режима у западном и централном Ирану", саопштио је ИДФ. Међу метама су, како наводе, била мјеста за складиштење и лансирање балистичких пројектила и дронова, као и системи противваздушне одбране, лансери балистичких пројектила и локације за производњу оружја.

