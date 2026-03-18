Велика Британија: Возило са тинејџерима слетјело у ријеку, пронађено тијело дјевојке!

18.03.2026

20:16

Фото: pixabay

Тијело тинејџерке пронађено је када је аутомобил са петоро младих слетио у ријеку у Кембриџширу у Великој Британији, троје је превезено у болницу, а једним се трага, пише "Скај њуз".

Полиција је саопштила да је возило, у којем су били два младића и три дјевојке доби од 16 до 18 година, слетјело у ријеку Нене у близини Висбича.

Двије дјевојке и један младић успјели су да изађу из возила и превезени су у Болницу "Краљица Елизабета" са повредама које нису опасне по живот.

Тијело дјевојке су пронашли рониоци, те су наставили потрагу за несталим младићем, преноси Срна.

