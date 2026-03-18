Анализирали отпадне воде: Потрошња кокаина и кетамина у Европи у порасту

Аутор:АТВ
18.03.2026
18:18
Коментари:0
Потрошња кокаина и кетамина у Европи биљежи раст, показује објављена анализа отпадних вода у 25 земаља, коју су спровели Агенција Европске уније за дроге (ЕУДА) и истраживачка мрежа Скор.
Узорци су узети на подручјима која покривају постројења за пречишћавање отпадних вода у 115 градова у 25 земаља (23 чланице ЕУ, Норвешка и Турска).
Према студији, концентрације кетамина у отпадним водама порасле су за 41 одсто између 2024. и 2025. године, док је забиљежен раст кокаина од 22 одсто, преноси Фигаро.
Присуство ових супстанци у отпадним водама користи се као показатељ њихове потрошње, а подаци указују на значајан пораст у односу на претходну годину.
Истовремено, концентрација МДМА (главне активне компоненте екстазија) биљежи јасан пад.
Истраживање, које је спровела ЕУДА у сарадњи са мрежом Скор, заснива се на анализи дневних узорака комуналних отпадних вода прикупљених током једне недјеље између марта и маја 2025. године.
Анализа је обухватила укупно 72 милиона људи и имала је за циљ да детектује трагове кетамина, кокаина, МДМА, метамфетамина, амфетамина и канабиса.
Студија указује на "распрострањен, разноврстан и стално промјенљив образац употребе дрога", изјавила је директорка агенције Лорен Нолан.
Присуство кетамина повећано је у већини градова током прошле године, а највише концентрације забиљежене су у градовима у Белгији, Њемачкој и Холандији.
Када је ријеч о кокаину, његова присутност у канализационим системима, такође, је порасла и остаје висока у градовима западне и јужне Европе, нарочито у Белгији, Шпанији и Холандији, иако су трагови пронађени и у већини градова источне Европе.
Насупрот томе, већина градова пријавила је пад детекције МДМА између 2024. и 2025. године.
Најизраженији пад забиљежен је у градовима у Њемачкој, Аустрији и Словенији и био је већи него 2020. године, када је готово половина градова биљежила смањење током пандемије коронавируса.
Анализа отпадних вода, такође, омогућава праћење недјељних образаца конзумације дрога.
У три од четири посматрана града, концентрације бензоилекгонина (главног метаболита кокаина) и МДМА биле су више током викенда (од петка до понедјељка) него радним данима, преноси РТ Балкан.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Тренутно на програму