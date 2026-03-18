Анализирали отпадне воде: Потрошња кокаина и кетамина у Европи у порасту

Аутор:

АТВ

18.03.2026

18:18

Коментари:

0
Потрошња кокаина и кетамина у Европи биљежи раст, показује објављена анализа отпадних вода у 25 земаља, коју су спровели Агенција Европске уније за дроге (ЕУДА) и истраживачка мрежа Скор.

Узорци су узети на подручјима која покривају постројења за пречишћавање отпадних вода у 115 градова у 25 земаља (23 чланице ЕУ, Норвешка и Турска).

Према студији, концентрације кетамина у отпадним водама порасле су за 41 одсто између 2024. и 2025. године, док је забиљежен раст кокаина од 22 одсто, преноси Фигаро.

Присуство ових супстанци у отпадним водама користи се као показатељ њихове потрошње, а подаци указују на значајан пораст у односу на претходну годину.

Истовремено, концентрација МДМА (главне активне компоненте екстазија) биљежи јасан пад.

Истраживање, које је спровела ЕУДА у сарадњи са мрежом Скор, заснива се на анализи дневних узорака комуналних отпадних вода прикупљених током једне недјеље између марта и маја 2025. године.

Анализа је обухватила укупно 72 милиона људи и имала је за циљ да детектује трагове кетамина, кокаина, МДМА, метамфетамина, амфетамина и канабиса.

Студија указује на "распрострањен, разноврстан и стално промјенљив образац употребе дрога", изјавила је директорка агенције Лорен Нолан.

Присуство кетамина повећано је у већини градова током прошле године, а највише концентрације забиљежене су у градовима у Белгији, Њемачкој и Холандији.

Када је ријеч о кокаину, његова присутност у канализационим системима, такође, је порасла и остаје висока у градовима западне и јужне Европе, нарочито у Белгији, Шпанији и Холандији, иако су трагови пронађени и у већини градова источне Европе.

Насупрот томе, већина градова пријавила је пад детекције МДМА између 2024. и 2025. године.

Најизраженији пад забиљежен је у градовима у Њемачкој, Аустрији и Словенији и био је већи него 2020. године, када је готово половина градова биљежила смањење током пандемије коронавируса.

Анализа отпадних вода, такође, омогућава праћење недјељних образаца конзумације дрога.

У три од четири посматрана града, концентрације бензоилекгонина (главног метаболита кокаина) и МДМА биле су више током викенда (од петка до понедјељка) него радним данима, преноси РТ Балкан.

