Logo
Large banner

"Избошћу те док спаваш": Православни митрополит тешко оптужио супругу

18.03.2026

16:39

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Митрополит италијанске православне цркве, Филипо Ортензи, пријавио је супругу за породично насиље, психичко злостављање и тешко злостављање животиња, а против ње је покренут поступак пред судом у Риму.

Према наводима из истраге, насиље се одвијало током 2024. и 2025. године у њиховом стану у Риму.

Ортензи (71) тврди да је био изложен увредама, пријетњама смрћу и физичким нападима, док је његова супруга, како се наводи, брутално повриједила њиховог пса расе чивава по имену Кворичина, нанијевши јој тешке повреде, преноси Рома Today.

Инцидент из фебруара 2025. означен је као кључан, када је, према пријави, жена напала и пса и супруга, ударивши га таблетом по глави и песницом у уво.

Приложене фотографије приказују трагове батина које је свештеник претрпео, док ветеринарски извјештаји указују на вишеструке повреде животиње, укључујући прелом карлице и повреде кичме.

Ортензи је рекао да је у једном инциденту његова супруга, вјероватно под утицајем алкохола, из ината уринирала у ходнику и спаваћим собама.

Упркос тужби коју је Ортензи поднио 26. фебруара 2025. године, атмосфера у кући се није побољшала, а свештеник је пријавио полицији да је супруга наставила да му пријети смрћу, тврдећи да му је рекла “Избошћу те док спаваш”.

Такође му је наводно одузела кључеве од спаваће и радне собе, спријечивши га да користи рачунар.

Према свједочењу жртве, насиље је почело након вјенчања 2023. године, када је жена почела да показује опсесивну и неоправдану љубомору, што је често резултирало вербалном и физичком агресијом.

Тужилаштво у Риму покренуло је поступак по тзв. “црвеном коду” за заштиту жртава насиља у породици, док су пси одузети и смјештени у азил.

Осумњичена се, према посљедњим информацијама, налази у Румунији, а суд у Риму заказао је припремно рочиште за 24. март.

Адвокат оштећеног навео је да је његов клијент и даље трауматизован и очекује да суд утврди пуну одговорност у овом случају.

Подијели:

Тагови :

Италија

свештеник

prijetnje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Потврђено: "Обустављамо војне операције"

Свијет

Потврђено: "Обустављамо војне операције"

2 ч

0
Случај Крунић: Врховни суд прихватио исказ у чију истинитост сумња

Хроника

Случај Крунић: Врховни суд прихватио исказ у чију истинитост сумња

2 ч

1
О најгорем ауту у историји управо је снимљен филм: Југо поново у Америци

Култура

О најгорем ауту у историји управо је снимљен филм: Југо поново у Америци

2 ч

0
Језеро у Либану

Свијет

"Темпирана бомба": Ако падну ова постројења, милиони ће се суочити са хаосом

2 ч

0

Више из рубрике

Потврђено: "Обустављамо војне операције"

Свијет

Потврђено: "Обустављамо војне операције"

2 ч

0
Језеро у Либану

Свијет

"Темпирана бомба": Ако падну ова постројења, милиони ће се суочити са хаосом

2 ч

0
Нафта

Свијет

У пламену! Ракете су погодиле највеће гасно поље на свијету

2 ч

0
Трагедија на градилишту у Бечу: Пала скела, погинуо српски држављанин

Свијет

Трагедија на градилишту у Бечу: Пала скела, погинуо српски држављанин

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

59

"КОМШИЈЕ ИЗ ПАКЛА У БиХ" Породица на ивици живаца: Псује ми дијете, пријети да ће ми родитеље заклати, скида се наг

18

58

Централне вијести, 18.03.2026.

18

50

Врховни вођа запријетио након убиства Лариџанија: "Злочиначке убице ће платити"

18

45

Одборници одобрили: Поскупљују вода и комуналне услуге у Приједору

18

41

"Реакција" реаговала на Мирну Савић Бањац: Разочарани смо

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner