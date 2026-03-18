"Избошћу те док спаваш": Православни митрополит тешко оптужио супругу

18.03.2026
16:39
Коментари:0
Митрополит италијанске православне цркве, Филипо Ортензи, пријавио је супругу за породично насиље, психичко злостављање и тешко злостављање животиња, а против ње је покренут поступак пред судом у Риму.
Према наводима из истраге, насиље се одвијало током 2024. и 2025. године у њиховом стану у Риму.
Ортензи (71) тврди да је био изложен увредама, пријетњама смрћу и физичким нападима, док је његова супруга, како се наводи, брутално повриједила њиховог пса расе чивава по имену Кворичина, нанијевши јој тешке повреде, преноси Рома Today.
Инцидент из фебруара 2025. означен је као кључан, када је, према пријави, жена напала и пса и супруга, ударивши га таблетом по глави и песницом у уво.
Приложене фотографије приказују трагове батина које је свештеник претрпео, док ветеринарски извјештаји указују на вишеструке повреде животиње, укључујући прелом карлице и повреде кичме.
Ортензи је рекао да је у једном инциденту његова супруга, вјероватно под утицајем алкохола, из ината уринирала у ходнику и спаваћим собама.
Упркос тужби коју је Ортензи поднио 26. фебруара 2025. године, атмосфера у кући се није побољшала, а свештеник је пријавио полицији да је супруга наставила да му пријети смрћу, тврдећи да му је рекла “Избошћу те док спаваш”.
Такође му је наводно одузела кључеве од спаваће и радне собе, спријечивши га да користи рачунар.
Према свједочењу жртве, насиље је почело након вјенчања 2023. године, када је жена почела да показује опсесивну и неоправдану љубомору, што је често резултирало вербалном и физичком агресијом.
Тужилаштво у Риму покренуло је поступак по тзв. “црвеном коду” за заштиту жртава насиља у породици, док су пси одузети и смјештени у азил.
Осумњичена се, према посљедњим информацијама, налази у Румунији, а суд у Риму заказао је припремно рочиште за 24. март.
Адвокат оштећеног навео је да је његов клијент и даље трауматизован и очекује да суд утврди пуну одговорност у овом случају.
