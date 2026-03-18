Потврђено: "Обустављамо војне операције"

Аутор:АТВ
18.03.2026
16:38
Пакистан привремено обуставља војне операције против Авганистана, саопштио је данас пакистански министар информисања Атаула Тарар на платформи Икс.
Тензије између Пакистана и Авганистана појачане су током 2024. и 2025. године због безбједносних инцидената дуж заједничке границе, посебно у области Дурандове линије.
Исламабад оптужује власти у Кабулу, предвођене талибанским покретом, да пружају уточиште милитантима из пакистанске групе Терик-е-Талибан Пакистан (ТТП), која је одговорна за низ напада на територији Пакистана.
Пакистан је у више наврата изводио ваздушне и артиљеријске нападе на циљеве за које тврди да су упоришта ТТП-а у пограничним дијеловима Авганистана, што је изазвало оштре реакције Кабула, који негира присуство тих група и оптужује Исламабад за кршење суверенитета.
Сукоби су повремено укључивали и размјену ватре између пограничних снага двије земље, уз цивилне жртве и расељавање становништва.
Заоштравање ситуације изазвале су и мјере Пакистана против авганистанских избјеглица, укључујући депортације, као и затварање кључних граничних прелаза, што је утицало на трговину и хуманитарну ситуацију, преноси Танјуг.
