Logo
Large banner

Потврђено: "Обустављамо војне операције"

Аутор:

АТВ

18.03.2026

16:38

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP/M.A. Sheikh

Пакистан привремено обуставља војне операције против Авганистана, саопштио је данас пакистански министар информисања Атаула Тарар на платформи Икс.

Тензије између Пакистана и Авганистана појачане су током 2024. и 2025. године због безбједносних инцидената дуж заједничке границе, посебно у области Дурандове линије.

Исламабад оптужује власти у Кабулу, предвођене талибанским покретом, да пружају уточиште милитантима из пакистанске групе Терик-е-Талибан Пакистан (ТТП), која је одговорна за низ напада на територији Пакистана.

Пакистан више пута вршио нападе

Пакистан је у више наврата изводио ваздушне и артиљеријске нападе на циљеве за које тврди да су упоришта ТТП-а у пограничним дијеловима Авганистана, што је изазвало оштре реакције Кабула, који негира присуство тих група и оптужује Исламабад за кршење суверенитета.

Заоштравање ситуације

Сукоби су повремено укључивали и размјену ватре између пограничних снага двије земље, уз цивилне жртве и расељавање становништва.

Заоштравање ситуације изазвале су и мјере Пакистана против авганистанских избјеглица, укључујући депортације, као и затварање кључних граничних прелаза, што је утицало на трговину и хуманитарну ситуацију, преноси Танјуг.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

09

Водитељ дневника завео 8 година млађу: Сви је знате из хит серија

18

59

"КОМШИЈЕ ИЗ ПАКЛА У БиХ" Породица на ивици живаца: Псује ми дијете, пријети да ће ми родитеље заклати, скида се наг

18

58

Централне вијести, 18.03.2026.

18

50

Врховни вођа запријетио након убиства Лариџанија: "Злочиначке убице ће платити"

18

45

Одборници одобрили: Поскупљују вода и комуналне услуге у Приједору

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner