Пакистан бомбардовао Кабул и Кандахар: Објавили "отворени рат" талибанима

Извор:

Агенције

27.02.2026

07:02

Коментари:

0
Фото: X

Пакистан је извео ваздушне нападе на авганистанске градове Кабул и Кандахар, док су највиши пакистански званичници објавили да је почео „отворени рат“ против авганистанских талибана.

Овим потезом драматично су ескалирале вишемјесечне тензије и погранични сукоби између ове двије државе.

Експлозије праћене звуком борбених авиона одјекивале су главним градом Авганистана у раним јутарњим сатима, а напади су забиљежени и у градовима Кандахар и Пактика, смјештеним близу 2.600 километара дуге планинске границе.

„Чаша стрпљења је преливена“

Пакистански министар одбране, Хаваџа Мухамед Асиф, путем мреже Икс поручио је да су исцрпљене све дипломатске опције.

„Наша чаша стрпљења је преливена. Сада је између нас и вас отворени рат“, навео је Асиф.

Премијер Пакистана, Шехбаз Шариф, изјавио је да држава има „пуну способност да сломи све агресивне амбиције“ и да војска ужива потпуну подршку нације. Предсједник Асиф Али Зардари додао је да ће сви они који пакистански мир схватају као слабост бити суочени са снажним одговором.

Напади долазе само неколико сати након што је Пакистан потврдио да су два њихова војника убијена, а три рањена усљед „неиспровоциране ватре“ и операција авганистанских талибана дуж границе.

Одговор талибана и стање на терену

Иако је портпарол авганистанских талибана првобитно на мрежи Икс објавио да су покренути узвратни напади на пакистанске трупе, та објава је убрзо обрисана.

Војни портпарол талибана за Би-Би-Си је смирио реторику, изјавивши: „Узвратићемо ако будемо нападнути, али тренутно нећемо започињати сукобе.“ Мјештани Кабула и локални званичници потврдили су да се ситуација у јутарњим сатима смирила, иако су обје стране границе у стању високе приправности.

Према наводима локалних званичника талибанске владе у провинцији Нангархар, пакистанске ракете погодиле су избјеглички камп у којем су смјештени Авганистанци повратници из Пакистана. У том нападу је, како тврде, повријеђено најмање девет особа, седам жена и два мушкарца.

Аналитичари истичу да је мало вјероватно да ће талибани водити конвенционални рат против нуклеарно наоружаног Пакистана, чија је војска међу 15 најјачих у свијету. Талибани ће се вјероватније ослањати на герилску борбу, изненадне нападе и бомбе поред пута.

Обје стране тврде да су непријатељу нанијеле тешке губитке. Пакистански званичници наводе да су уништили 27 талибанских војних пунктова и убили више од 130 бораца, док талибани тврде да су они ти који су заузели пакистанске базе и усмртили десетине војника. Ове бројке је тренутно немогуће независно потврдити.

Огласио се Генерални секретар Уједињених нација

Генерални секретар Уједињених нација Антонио Гутереш позвао је обје стране на хитно поштовање међународног права и дијалог. Иран је понудио да посредује у преговорима, док су министри вањских послова Саудијске Арабије и Пакистана већ одржали хитне телефонске консултације о смиривању тензија.

Бивши амерички изасланик за Авганистан, Залмај Халилзад, назвао је ситуацију „ужасном динамиком која се мора зауставити“, апелујући на хитан дипломатски споразум који би надгледала трећа страна, попут Турске.

