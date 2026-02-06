Број погинулих у експлозији у џамији у Исламабаду порастао на 31, повријеђено 169 особа

Извор:
Број жртава самоубилачког бомбашког напада на шиитску џамију Тарлаи Имамбаргах у области Шехзад Таун у Исламабаду порастао је на 31, док је 169 особа повријеђено, саопштили су локални извори и безбједносне службе.
Експлозија се догодила током молитве, у тренутку када су се вјерници окупљали у имамбарги, вјерском објекту у којем се шиитски муслимани окупљају ради молитве и обиљежавања страдања у Кербали, преноси "Индија тудеј".
Према првим резултатима истраге, власти су инцидент окарактерисале као самоубилачки напад.
Снимци са мјеста догађаја, које су објавили локални медији, приказују тешко разрушено подручје, расуте остатке након експлозије, као и окупљене грађане и чланове породица који трагају за несталима.
Безбједносне снаге су брзо обезбиједиле шири рејон, док су форензички тимови, полиција и медицинско особље упућени на лице мјеста.
Хитне службе су одмах започеле евакуацију повријеђених, који су превезени у оближње здравствене установе.
Пакистански институт медицинских наука (ПИМС) прогласио је ванредно стање, а повријеђени су збринути у тој болници и у Поликлиници, пренио је лист "Експрес трибјун", позивајући се на званичнике.
Напад се догодио током дводневне државне посјете предсједника Узбекистана Шавката Мирзијајева Пакистану, као и неколико дана након смртоносних сукоба пакистанских снага безбједности са Ослободилачком војском Белуџистана, у којима је било великих губитака на обје стране.
Ово је друга велика експлозија у Исламабаду у посљедњих шест мјесеци.
У новембру је бомба у паркираном аутомобилу експлодирала у комплексу окружног суда, при чему је погинуло најмање 12 људи, а више од 25 је повријеђено.
Тај инцидент је такође окарактерисан као самоубилачки напад.
Тада је пакистански министар одбране Хаваџа Асиф за напад оптужио милитантне групе повезане са Авганистаном, упозоривши да се Пакистан суочава са озбиљном безбједносном пријетњом на цијелој територији земље.
Руски предсједник Владимир Путин упутио је саучешће пакистанском предсједнику Асифу Алију Зардарију и премијеру Шахбазу Шарифу због трагичних посљедица терористичког напада у Исламабаду.
- Поштовани господине предсједниче, поштовани господине премијеру, молим вас да примите моје најдубље саучешће због трагичних посљедица терористичког напада почињеног у Исламабаду. Убиство људи током вјерске церемоније постало је још један доказ варварске, нељудске природе тероризма - наводи се у поруци.
Путин је, такође, потврдио спремност Русије да ојача сарадњу са Пакистаном у области борбе против тероризма.
