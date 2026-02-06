Logo
Лавров: Кризу у ОЕБС-у произроковали поступци ЕУ и НАТО-а

Лавров: Кризу у ОЕБС-у произроковали поступци ЕУ и НАТО-а
Фото: Танјуг/АП

Кризу унутар Организације за европску безбједност и сарадњу /ОЕБС/ проузроковали су поступци чланица ЕУ и НАТО-а, много прије сукоба у Украјини, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.

Он је након састанка са предсједавајућим ОЕБС-у Игнасијом Касисом и генералним секретаром Организације Феридуном Синирлиоглуом рекао новинарима да су чланице ЕУ и НАТО-а много раније преузеле задатак обуздавања Организације да служи њиховим интересима.

Лавров је истакао да су чланице ЕУ и Алијансе након почетка руске специјалне војне операције у Украјини одлучиле да усмјере ОЕБС тако да служи интересу вођења хибридног рата против Русије и пружања подршке рату који је изазвао украјински режим.

"ОЕБС би могао да послужи као једна од платформи за разраду заједничких приступа, али западне земље, које тренутно заузимају водеће позиције у Секретаријату и његовим војно-политичким, економским и хуманитарним тијелима, и даље дају приоритет претварању ОЕБС-а у додатни инструмент антируске политике и подршке отворено нацистичком кијевском режиму", навео је Лавров.

Тагови:

Сергеј Лавров

НАТО

Коментари (0)
