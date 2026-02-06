Logo
Large banner

Лавров: ОЕБС је у дубокој кризи, организација пред самоуништењем

Извор:

РТ Балкан

06.02.2026

10:02

Коментари:

0
Лавров: ОЕБС је у дубокој кризи, организација пред самоуништењем
Фото: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Москва цијени што Швајцарска показала заинтересованост да обнови конкретни дипломатски дијалог са Русијом, изјавио је министар спољних послова Руске Федерације Сергеј Лавров на састанку са генералним секретаром ОЕБС-а Феридуном Синирлиоглуом и швајцарским министром спољних послова Игнациом Касисом у Москви.

- Нећу да се детаљно заустављам на примјерима како се ОЕБС нашao у тренутној ситуацији дубоке кризе и дошao до реалне пријетње од самоуништења. Разлог је једноставан – радикално одступање већине западних земаља од оних високих принципа који су у основи Хелсиншког споразума и декларација које су се касније усвајале на самитима ОЕБС-а - изјавио је Лавров.

илу-празнична депресија-15122025

Занимљивости

Ово радимо сви, али ријетко признајемо

Како је додао, генерални секретар ОЕБС-а ће додати конкретност дијалогу који ће се фокусирати на глобалне процесе који имају негативне ефекте на организацију, преноси РТ Балкан.

Прес-служба руског Министарства спољних послова појаснила је да ће на заказаном састанку стране разговарати о кризи у ОЕБС-у и начинима за њено превазилажење, економској и еколошкој димензији организације, финансијској подршци и хуманитарној ситуацији.

Policija Srbija

Хроника

Пронађено тијело жене, сумња се на најгоре

Како се очекује, Лавров ће се након састанака обратити новинарима.

Подијели:

Таг:

Сергеј Лавров

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Јутјуб платформа телефон

Наука и технологија

Јутјуб уводи нову корисну функцију

4 ч

0
Харис игнорише пјевачицу због нове дјевојке: Све је било идеално, само је нестао

Сцена

Харис игнорише пјевачицу због нове дјевојке: Све је било идеално, само је нестао

4 ч

0
Ево како да препознате право маслиново уље

Савјети

Ево како да препознате право маслиново уље

4 ч

0
Орбан: Међународне институције нису у стању да ријеше сукобе

Свијет

Орбан: Међународне институције нису у стању да ријеше сукобе

4 ч

0

Више из рубрике

Орбан: Међународне институције нису у стању да ријеше сукобе

Свијет

Орбан: Међународне институције нису у стању да ријеше сукобе

4 ч

0
Медведев: ЕУ је сама себе ухватила у замку одбијајући испоруке руских енергената

Свијет

Медведев: ЕУ је сама себе ухватила у замку одбијајући испоруке руских енергената

5 ч

0
Moskva/Kremlj

Свијет

У Москви упуцан руски генерал

5 ч

0
Рупа прогутала бензинску пумпу

Свијет

Огромна рупа ''прогутала'' бензинску пумпу, људи бјежали у паници

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

08

У суботу претежно облачно са кишом, на планинама снијег

14

02

Општина Равно тврди да се имовина Манастира у Завали одузета национализацијом не користи и не даје у закуп

13

56

Успјешно завршена напредну обуку за обезбјеђење штићених личности

13

52

Минић: Дао сам налог министру да истражи приче о куповини гласова

13

50

Игокеа против Крке за Топ-8 Аба лиге

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner