Лавров: ОЕБС је у дубокој кризи, организација пред самоуништењем

Извор:
РТ Балкан
06.02.2026
10:02
Коментари:0
Москва цијени што Швајцарска показала заинтересованост да обнови конкретни дипломатски дијалог са Русијом, изјавио је министар спољних послова Руске Федерације Сергеј Лавров на састанку са генералним секретаром ОЕБС-а Феридуном Синирлиоглуом и швајцарским министром спољних послова Игнациом Касисом у Москви.
- Нећу да се детаљно заустављам на примјерима како се ОЕБС нашao у тренутној ситуацији дубоке кризе и дошao до реалне пријетње од самоуништења. Разлог је једноставан – радикално одступање већине западних земаља од оних високих принципа који су у основи Хелсиншког споразума и декларација које су се касније усвајале на самитима ОЕБС-а - изјавио је Лавров.
Како је додао, генерални секретар ОЕБС-а ће додати конкретност дијалогу који ће се фокусирати на глобалне процесе који имају негативне ефекте на организацију, преноси РТ Балкан.
Прес-служба руског Министарства спољних послова појаснила је да ће на заказаном састанку стране разговарати о кризи у ОЕБС-у и начинима за њено превазилажење, економској и еколошкој димензији организације, финансијској подршци и хуманитарној ситуацији.
Како се очекује, Лавров ће се након састанака обратити новинарима.
