Огромна рупа ''прогутала'' бензинску пумпу, људи бјежали у паници

Шокантни снимци са сигурносних камера приказују тренутак када је читава бензинска пумпа у Каиру “увучена” у огромну вртачу!
У кадру видимо и људе који панично покушавају да побјегну - пјешке или у својим аутомобилима. У року од неколико секунди, читав објекат је нестао.
Невјероватан инцидент се догодио 2. фебруара, а након што се прашина слегла, размјере катастрофе постале су видљиве. Од пумпе није остало ништа, а појавио се кратер дубок 15 метара!
Према доступним информацијама, најмање двије особе су биле у просторијама пумпе и задобиле су повреде. Локални медији наводе да је ријеч о преломима.
Након урушавања, пролазници су пришли ивици огромног кратера како би видјели штету, што додатно говори о хаосу који је завладао непосредно послије несреће.
Према незваничним информацијама, урушавање тла су изазвали радови на оближњем градилишту, али треба сачекати крај истраге и коначне резултате, преноси Миррор.
Полиција је брзо стигла на лице мјеста, обезбиједила подручје и забранила прилаз, док су техничке службе започеле детаљну инспекцију терена.
Њихов задатак је да утврде тачан узрок несреће, као и да се спријече могућност сличног инцидента у будућности.
