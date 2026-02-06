Logo
Large banner

Огромна рупа ''прогутала'' бензинску пумпу, људи бјежали у паници

Извор:

Телеграф

06.02.2026

08:46

Коментари:

0
Рупа прогутала бензинску пумпу
Фото: YouTube/Screenshot/The Sun

Шокантни снимци са сигурносних камера приказују тренутак када је читава бензинска пумпа у Каиру “увучена” у огромну вртачу!

У кадру видимо и људе који панично покушавају да побјегну - пјешке или у својим аутомобилима. У року од неколико секунди, читав објекат је нестао.

Telefon-011025

Свијет

У плану забрана друштвених мрежа млађим од 16 година

Двије особе су повријеђене

Невјероватан инцидент се догодио 2. фебруара, а након што се прашина слегла, размјере катастрофе постале су видљиве. Од пумпе није остало ништа, а појавио се кратер дубок 15 метара!

Према доступним информацијама, најмање двије особе су биле у просторијама пумпе и задобиле су повреде. Локални медији наводе да је ријеч о преломима.

Након урушавања, пролазници су пришли ивици огромног кратера како би видјели штету, што додатно говори о хаосу који је завладао непосредно послије несреће.

Покренута званична истрага

Према незваничним информацијама, урушавање тла су изазвали радови на оближњем градилишту, али треба сачекати крај истраге и коначне резултате, преноси Миррор.

Полиција је брзо стигла на лице мјеста, обезбиједила подручје и забранила прилаз, док су техничке службе започеле детаљну инспекцију терена.

Далмација невријеме-05022026

Регион

Упаљен аларм: Стижу невријеме и грмљавина, пријети олујни вјетар

Њихов задатак је да утврде тачан узрок несреће, као и да се спријече могућност сличног инцидента у будућности.

Подијели:

Тагови:

незгода

benzinska pumpa

Kairo

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

У плану забрана друштвених мрежа млађим од 16 година

Свијет

У плану забрана друштвених мрежа млађим од 16 година

1 ч

0
Марко Рубио поднио оставку

Свијет

Марко Рубио поднио оставку

2 ч

0
Хаос у Њемачкој: Летови потпуно обустављени

Свијет

Хаос у Њемачкој: Летови потпуно обустављени

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

03

Приједорчанин ухваћен са џоинтом

10

02

Лавров: ОЕБС је у дубокој кризи, организација пред самоуништењем

09

53

Пронађено тијело жене, сумња се на најгоре

09

53

Ово радимо сви, али ријетко признајемо

09

43

Јутјуб уводи нову корисну функцију

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner