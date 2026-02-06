Logo
Large banner

Хаос у Њемачкој: Летови потпуно обустављени

Извор:

Телеграф

06.02.2026

07:59

Коментари:

0
Хаос у Њемачкој: Летови потпуно обустављени
Фото: Ethan Sarkar/Pexels

Летови на аеродрому Берлин Бранденбург (БЕР) јутрос су потпуно обустављени. Разлог је опасан црни лед у комбинацији са леденом кишом. Према ријечима портпарола аеродрома, полијетања и слијетања нису могућа. Тренутно није јасно када ће се операције наставити.

Аеродром је већ у четвртак увече потпуно обуставио рад. Око 20 часова, ваздушни саобраћај је потпуно обустављен након што су се слојеви леда формирали на пистама.

Полијетања и слијетања више нису била могућа из безбједносних разлога, а операције су обустављене до петка ујутру.

Већ у четвртак ујутру било је озбиљних поремећаја на аеродрому БЕР. Због ледене кише, сва полијетања су морала бити обустављена, јер безбједно одлеђивање авиона више није било могуће. Слијетања су тада још увијек била дозвољена, али су касније и она обустављена.

хороскоп

Занимљивости

Петак доноси преокрете: Један знак добија поруку која све мијења

Многи путници и даље треба да очекују кашњења, отказивања и промене резервација. Аеродром препоручује да се прије доласка директно провјери статус лета са авио-компанијама. Остаје нејасно када ће се временска ситуација побољшати и када ће се операције наставити.

У петак ујутру, временска ситуација остаје опасна, посебно на сјевероистоку Њемачке. Њемачка метеоролошка служба и даље прогнозира ледену кишу, црни поледицу и маглу. Подручје од Мекленбуршког језерског округа до Балтичког мора је посебно погођено, гдје постоји ризик од ледене кише са залеђеним дијеловима.

Клизави услови ће се задржати и у деловима Берлина и Бранденбурга. У Бушову, Бранденбург, 27-годишњи мушкарац је задобио повреде опасне по живот током ноћи након што се оклизнуо на залеђеним степеништима. Међутим, очекује се да ће се ситуација постепено побољшавати током дана са температурама око нуле, мада су могуће и појединачне сњежне падавине, преноси Телеграф.

Подијели:

Тагови:

летови

Њемачка

Снијег

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Петак доноси преокрете: Један знак добија поруку која све мијења

Занимљивости

Петак доноси преокрете: Један знак добија поруку која све мијења

2 ч

0
Руска ПВО током ноћи оборила 38 украјинских дронова

Свијет

Руска ПВО током ноћи оборила 38 украјинских дронова

2 ч

0
У Српској рођена 21 беба

Друштво

У Српској рођена 21 беба

2 ч

0
Лопов

Регион

Хорор: Лопови упали у кућу док је породица гледала ТВ

2 ч

0

Више из рубрике

Руска ПВО током ноћи оборила 38 украјинских дронова

Свијет

Руска ПВО током ноћи оборила 38 украјинских дронова

2 ч

0
Трамп амерички предсједник

Свијет

Трамп: САД и Русија не би требало да продужавају СТАРТ споразум већ да постигну нови

2 ч

0
Аутобус превоз

Свијет

Аутобус са сватовима слетио с пута, има погинулих и повријеђених

2 ч

0
Троје мртвих и двоје повријеђених када се старица (92) аутомобилом забила у пекару

Свијет

Троје мртвих и двоје повријеђених када се старица (92) аутомобилом забила у пекару

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

03

Приједорчанин ухваћен са џоинтом

10

02

Лавров: ОЕБС је у дубокој кризи, организација пред самоуништењем

09

53

Пронађено тијело жене, сумња се на најгоре

09

53

Ово радимо сви, али ријетко признајемо

09

43

Јутјуб уводи нову корисну функцију

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner