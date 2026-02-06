Хаос у Њемачкој: Летови потпуно обустављени

Извор:
Телеграф
06.02.2026
07:59
Коментари:0
Летови на аеродрому Берлин Бранденбург (БЕР) јутрос су потпуно обустављени. Разлог је опасан црни лед у комбинацији са леденом кишом. Према ријечима портпарола аеродрома, полијетања и слијетања нису могућа. Тренутно није јасно када ће се операције наставити.
Аеродром је већ у четвртак увече потпуно обуставио рад. Око 20 часова, ваздушни саобраћај је потпуно обустављен након што су се слојеви леда формирали на пистама.
Полијетања и слијетања више нису била могућа из безбједносних разлога, а операције су обустављене до петка ујутру.
Већ у четвртак ујутру било је озбиљних поремећаја на аеродрому БЕР. Због ледене кише, сва полијетања су морала бити обустављена, јер безбједно одлеђивање авиона више није било могуће. Слијетања су тада још увијек била дозвољена, али су касније и она обустављена.
Занимљивости
Петак доноси преокрете: Један знак добија поруку која све мијења
Многи путници и даље треба да очекују кашњења, отказивања и промене резервација. Аеродром препоручује да се прије доласка директно провјери статус лета са авио-компанијама. Остаје нејасно када ће се временска ситуација побољшати и када ће се операције наставити.
У петак ујутру, временска ситуација остаје опасна, посебно на сјевероистоку Њемачке. Њемачка метеоролошка служба и даље прогнозира ледену кишу, црни поледицу и маглу. Подручје од Мекленбуршког језерског округа до Балтичког мора је посебно погођено, гдје постоји ризик од ледене кише са залеђеним дијеловима.
Клизави услови ће се задржати и у деловима Берлина и Бранденбурга. У Бушову, Бранденбург, 27-годишњи мушкарац је задобио повреде опасне по живот током ноћи након што се оклизнуо на залеђеним степеништима. Међутим, очекује се да ће се ситуација постепено побољшавати током дана са температурама око нуле, мада су могуће и појединачне сњежне падавине, преноси Телеграф.
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму