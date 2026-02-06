Logo
Троје мртвих и двоје повријеђених када се старица (92) аутомобилом забила у пекару

06.02.2026

07:13

Коментари:

0
Фото: pexels

Три особе су погинуле, а шест их је повријеђено након што се 92-годишња возачица сударила с бициклистом, изгубила контролу над возилом и забила се у продавницу прехрамбених производа у четвртак у лосанђелеском насељу Вествуд.

Жена за воланом Тојоте Приус ударила је бициклисту, а затим наставила возити још један блок прије него што је скренула у пекару унутар продавнице 99 Ранч Маркет, гдје се зауставила.

Hitna pomoć

Свијет

У тешком удесу повријеђено 11 особа: Међу њима и мушкарац из БиХ

Капетан полиције Лос Ангелеса Антхони Еспиноза описао је несрећу као "несретан случај" и рекао да се не вјерује да је била намјерна.

Два мушкарца, 30 и 55 година година старости, те 42-годишња жена, који су се у том тренутку налазили у пекари, преминули су на мјесту догађаја. Двојица мушкараца старих по 35 година превезена су у болницу у критичном стању, док су друга двојица мушкараца, стара 38 и 37 година, били у стабилном стању.

Бициклиста и возачица одбили су понуду да буду превезени у болницу, саопштило је ватрогасно одјељење.

Судница, чекић

Свијет

Мушкарац из БиХ осуђен због прогањања бивше жене

Возачица је 92-годишња жена, рекла је за Ассоциатед Пресс портпаролка ватрогасне службе Лос Ангелеса Линдсеј Лантз. Званичници су навели да она сарађује с истражиоцима и да је подвргнута медицинској процјени.

Телевизијске снимке показале су сребрни Приус потпуно унутар продавнице, с отвореним гепеком.

Los Anđeles

Саобраћајна несрећа

Коментари (0)
