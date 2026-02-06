У тешком удесу повријеђено 11 особа: Међу њима и мушкарац из БиХ

06.02.2026
07:08
Коментари:0
Тешка саобраћајна незгода догодила се у сриједу, у раним вечерњим сатима у области Келхеима, при чему је повријеђено 11 особа, док је једна особа задобила теже повреде.
Како преное медији, око 16.45 часова, 46-годишњи Хрват из округа Келхеим возио је из Регенсбурга у правцу Инголстадта. Са њим у возилу налазио се 34-годишњи држављанин БиХ, настањен у округу Келхеим. Из, за сада непознатог разлога, комби је између излаза Саал / Хафен и Келхеим прешао на супротну траку. У том моменту, комби је ударио у чак три аутомобила у супротној траци, који су се кретали у правцу Регенсбурга.
Друштво
Почиње исплата увећаних јануарских пензија
У првом возилу налазио се 68-годишњи Нијемац и његова 75-годишња сапутница и обоје су задобили лакше повреде.
У другом возилу, у које је комби ударио, била су четири путника. Возач, 58-годишњи Нијемац из округа Донау-Риес, задобио је тешке повреде и морао су га хеликоптером хитне помоћи пребацити у болницу. Његова 51-годишња сапутница задобила је лакше повреде. Двоје путника, дјевојчица од 12 година и младић од 20 година, остали су неповријеђени.
У трећем возилу налазило се пет особа. Возач, 40-годишњи Румун, његова 38-годишња сапутница и троје дјеце узраста од 5, 11 и 13 година, срећом су такође задобили само лакше повреде. Хрват, који је изазвао незгоду као и његов сапутник из БиХ, задобили су лакше повреде. Све лакше повријеђене особе превезене су возилима хитне помоћи у оближње болнице.
Свијет
Хилари Клинтон жели да јавно свједочи о Епстајну
О тежини удеса свједочи податак да ниједно од четири возила више није у возном стању, преносе Независне.
Свијет
3 ч1
Свијет
3 ч0
Сцена
11 ч0
Србија
11 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму