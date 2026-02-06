Logo
Хилари Клинтон жели да јавно свједочи о Епстајну

06.02.2026

06:57

Џефри Епстајн
Фото: Министарство правде САД

Бивша америчка државна секретарка Хилари Клинтон затражила је да јавно свједочи пред Конгресом у оквиру истраге о контактима са покојним финансијером Џефријем Епстајном, чије име годинама изазива контроверзе у америчкој политици и медијима.

Она је од предсједника Надзорног одбора Представничког дома Џејмса Комера затражила да обезбиједи пренос уживо, наводећи да је потпуна транспарентност једини начин да се уклоне сумње у политичке манипулације.

- Нема ништа транспарентније од јавног саслушања, са укљученим камерама. Бићемо тамо - поручила је Клинтон.

Спор око формата саслушања

Главни сукоб не односи се само на свједочење, већ и на то како ће оно бити одржано.

Клинтонови захтијевају:

-јавно саслушање

-присуство медија

-директан ТВ пренос

Комер, с друге стране, предлаже:

-саслушање иза затворених врата

-снимање исказа

- накнадно објављивање транскрипта

Републиканци тврде да је то уобичајена процедура у осјетљивим истрагама, док демократе сматрају да затворени процеси остављају простор за селективно тумачење изјава.

Од одбијања до прихватања позива

Клинтонови су мјесецима тврдили да су судски позиви правно спорни и политички мотивисани, те да представљају покушај да се наруши њихов углед.

Међутим, након што су поједини демократски чланови Одбора подржали републиканце у иницијативи за покретање поступка због непоштивања суда, што би могло довести и до кривичне одговорности, бивши предсједник и бивша државна секретарка пристали су да се појаве.

Њихов тим саопштио је да ће се одазвати у терминима који буду договорени са Одбором.

Историјски риједак случај

Свједочење бившег предсједника пред Конгресом представља изузетно риједак догађај у америчкој политици.

Према историјским подацима:

-ниједан бивши предсједник није свједочио од 1983. године

-посљедњи је био Џералд Форд

-Доналд Трамп је 2022. покушао судским путем да блокира позив Конгреса

Због тога би долазак Била Клинтона могао представљати преседан у савременој политичкој пракси.

Шта се зна о везама са Епстајном

Џефриј Епстајн, финансијер осуђен за сексуалне злочине, преминуо је у затвору 2019. године. Његове везе са бројним утицајним личностима и даље су предмет истрага и јавних расправа.

Када је ријеч о Клинтону:

-признао је да је познавао Епстајна

-тврди да никада није посјетио његово приватно острво

-наводи да је прекинуо контакт прије више од двије деценије

-евиденције показују четири лета Епстајновим приватним авионом 2002. и 2003. године

Иако није утврђена директна незаконитост, сами контакти изазивају политичке полемике и захтјеве за додатна појашњења.

Шта слиједи

У наредним данима очекује се одлука о томе да ли ће саслушање бити јавно или затворено, као и објава транскрипата и могућих нових детаља из истраге. Без обзира на формат, случај ће остати у фокусу америчке и свјетске јавности.

Džefri Epstajn

Хилари Клинтон

Bil Klinton

