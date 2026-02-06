Хилари Клинтон жели да јавно свједочи о Епстајну

06.02.2026
Бивша америчка државна секретарка Хилари Клинтон затражила је да јавно свједочи пред Конгресом у оквиру истраге о контактима са покојним финансијером Џефријем Епстајном, чије име годинама изазива контроверзе у америчкој политици и медијима.
Она је од предсједника Надзорног одбора Представничког дома Џејмса Комера затражила да обезбиједи пренос уживо, наводећи да је потпуна транспарентност једини начин да се уклоне сумње у политичке манипулације.
- Нема ништа транспарентније од јавног саслушања, са укљученим камерама. Бићемо тамо - поручила је Клинтон.
Главни сукоб не односи се само на свједочење, већ и на то како ће оно бити одржано.
Клинтонови захтијевају:
-јавно саслушање
-присуство медија
-директан ТВ пренос
Комер, с друге стране, предлаже:
-саслушање иза затворених врата
-снимање исказа
- накнадно објављивање транскрипта
Републиканци тврде да је то уобичајена процедура у осјетљивим истрагама, док демократе сматрају да затворени процеси остављају простор за селективно тумачење изјава.
Клинтонови су мјесецима тврдили да су судски позиви правно спорни и политички мотивисани, те да представљају покушај да се наруши њихов углед.
Међутим, након што су поједини демократски чланови Одбора подржали републиканце у иницијативи за покретање поступка због непоштивања суда, што би могло довести и до кривичне одговорности, бивши предсједник и бивша државна секретарка пристали су да се појаве.
Њихов тим саопштио је да ће се одазвати у терминима који буду договорени са Одбором.
Свједочење бившег предсједника пред Конгресом представља изузетно риједак догађај у америчкој политици.
Према историјским подацима:
-ниједан бивши предсједник није свједочио од 1983. године
-посљедњи је био Џералд Форд
-Доналд Трамп је 2022. покушао судским путем да блокира позив Конгреса
Због тога би долазак Била Клинтона могао представљати преседан у савременој политичкој пракси.
Џефриј Епстајн, финансијер осуђен за сексуалне злочине, преминуо је у затвору 2019. године. Његове везе са бројним утицајним личностима и даље су предмет истрага и јавних расправа.
Када је ријеч о Клинтону:
-признао је да је познавао Епстајна
-тврди да никада није посјетио његово приватно острво
-наводи да је прекинуо контакт прије више од двије деценије
-евиденције показују четири лета Епстајновим приватним авионом 2002. и 2003. године
Иако није утврђена директна незаконитост, сами контакти изазивају политичке полемике и захтјеве за додатна појашњења.
У наредним данима очекује се одлука о томе да ли ће саслушање бити јавно или затворено, као и објава транскрипата и могућих нових детаља из истраге. Без обзира на формат, случај ће остати у фокусу америчке и свјетске јавности.
