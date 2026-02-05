Оснивач "Миротворца" на руској листи терориста

05.02.2026
Георгиј Тука, оснивач украјинског веб-сајта "Миротворац", додат је на руску листу терориста и екстремиста, саопштио је "Росфинмониторинг".
Веб-сајт "Миротворац" објављује личне податке бораца милиције, новинара и других цивила који се сматрају "непријатељима Украјине".
"Росфинмониторинг" је федерална служба основана 2001. године с циљем да прикупља и анализира информације о финансијским трансакцијама ради борбе против домаћег и међународног прања новца, финансирања тероризма и других финансијских злочина.
Ова служба прави и спискове људи осумњичених за терористичке и екстремистичке активности.
