Језив призор узнемирио становнике Краљева: Лудница је пуна, многе су пустили

Извор:

Информер

26.02.2026

16:42

Коментари:

0
Краљево
Фото: Printscreen/Youtube/Ace Travel

Становнике насеља Мрсаћ код Краљева узнемирио је призор због лутке која је објешена о дрво.

Ову фотографију на свом Фејсбук профилу подијелила је видно уплашена жена.

"Немам другог објашњења сем да је лудница пуна и да су многе пустили ван", написала је корисница која је подијелила језиву фотографију.

Након њене објаве услиједила је лавина коментара забринутих људи.

"Страшно! Јадна дјеца која пролазе туда могу шок да доживе. Вјерујем да у близини има камера да може да се установи ко је то урадио и полиција би требала то да гања. За мене би био шок ако би видјела по мраку из даљине а како тек дјеца јадна", "Забрињавајуће ментално стање људи", само су неки од забринутих и љутих коментара узнемирених корисника, преноси Информер.

