Језив призор узнемирио становнике Краљева: Лудница је пуна, многе су пустили

Информер
26.02.2026
16:42
Становнике насеља Мрсаћ код Краљева узнемирио је призор због лутке која је објешена о дрво.
Ову фотографију на свом Фејсбук профилу подијелила је видно уплашена жена.
"Немам другог објашњења сем да је лудница пуна и да су многе пустили ван", написала је корисница која је подијелила језиву фотографију.
Након њене објаве услиједила је лавина коментара забринутих људи.
"Страшно! Јадна дјеца која пролазе туда могу шок да доживе. Вјерујем да у близини има камера да може да се установи ко је то урадио и полиција би требала то да гања. За мене би био шок ако би видјела по мраку из даљине а како тек дјеца јадна", "Забрињавајуће ментално стање људи", само су неки од забринутих и љутих коментара узнемирених корисника, преноси Информер.
