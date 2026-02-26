Дјечак убица поново пред судом: Коста свједочи против родитеља

Извор:
Коста К, дјечак који је у Основној школи "Владислав Рибникар" убио деветоро вршњака и радника обезбјеђења, 25. марта требало би да свједочи у судском поступку који се води против његових родитеља.
''Суђење би требало да се одржи у згради Специјалног суда, као и прошли пут када је дјечак свједочио,'' каже извор Републике.
Испитивању ће присуствовати старатељ којег му постави Центар за социјални рад.
У Вишем суду у Београду данас је настављен поновљени поступак против Владимира и Миљане Кецмановић који се терете за занемаривање и злостављање малољетног сина, док се оцу на терет ставља и то што је дјечака водио у стрељану, учио га да пуца и учинио му доступним оружје из ког је касније пуцано.
"У суд су јутрос пристигли оштећени родитељи убијене дјеце, који би током дана требало да буду саслушани. Поступак против родитеља дјечака убице је почео испочетка, а данас ће бити одржано још једно рочиште које изузетно тешко пада оштећеним родитељима. Међу њима је и Анђелко Аћимовић, отац убијене дјевојчице Ангелине, који је и раније говорио о одговорности родитеља дјечака убице и пропустима који су, како сматра, довели до злочина", каже извор Курира и додаје:
"У пратњи својих адвоката у суд је стигла и окривљена Миљана Кецмановић. Ушла је у суд са пуним рукама предмета, папира, а очекује се да ће током поступка бити изведени докази и саслушани оштећени родитељи."
Подсјетимо, 3. маја 2023. године је Коста К. убио деветоро ученика и радника обезбјеђења.
Првостепеном пресудом Владимир Кецмановић био је осуђен на казну затвора од 14 и по година, док је Миљани Кецмановић изречена казна затвора у краћем трајању, од три године.
Та пресуда је укинута и поступак је враћен на поновно суђење, преноси Информер.
