Министар Дачић је због овога у ризичној групи

Упала плућа је акутна инфекција плућног ткива код које се алвеоле пуне течношћу или гнојем, што отежава дисање и размјену кисеоника.
Може бити блага, али и веома озбиљна, нарочито код старијих особа и хроничних болесника, у које спада и министар Ивица Дачић обзиром да болује од дијабетеса.
Подсетимо, потпредсједник Владе Србије и предсједник Социјалистичке партије Србије Ивица Дачић хоспитализован је јуче на Клиници за пулмологију Клиничког центра Србије због тешке упале упале плућа. Љекари су му дијагностиковали обострану упалу плућа, због чега је Дачић прикључен на медицинске апарате и налази се на интензивном болничком лијечењу.
Помоћник директора за пулмологију др Спасоје Попевић каже да је Ивица Дачић стабилније него јуче, али да је његово стање и даље тешко.
- И даље је у тешком здравственом стању. Борба се наставља, на механичкој је вентилацији и у овом тренутку успјели смо да стабилизујемо његово стање. Сувише је рано да прогнозирам било шта. У овом тренутку ситуација је стабилнија него што је била током јучерашњег обраћања. Апелујем на све медије да имају разумијевања за породицу министра и све његове пријатеље. На нама је да урадимо посао - рекао је доктор Попевић.
Зато је важно, према ријечима стручњака, да пратите своје тијело и одмах реагујете уколико примјетите другачије симптоме, поготово када је реч о упали плућа.
Ако осјетите интензивно отежано дисање, бол у грудима, високу температуру која не спада или помодрелост усана, одмах се обратите љекар
Симптоми упале плућа: Поред температуре и кашља, често се јављају дрхтавица, знојење, малаксалост, губитак апетита, а код старијих особа и конфузија.
Може бити бактеријска (најчешће Streptococcus pneumoniae), вирусна (укључујући ковид-19) или атипична (са блажим почетком).
Ризичне групе: Старије особе од 65 година, дјеца, особе са слабим имунитетом и хроничним болестима (срце, плућа, дијабетес).
Лијечење: Зависи од узрочника. Бактеријска упала захтева антибиотике, док је код вирусне фокус на олакшавању симптома. Код тежих облика неопходна је хоспитализација и кисеоничка терапија.
Могуће компликације: респираторна инсуфицијенција, сепса, накупљање течности у плућној марамици, апсцес плућа
Блажи облик: 1–3 недјеље
Умор може трајати и до 6 недјеља
Старији и хронични болесници – дужи опоравак и болничко лијечење
(инфомрер)
