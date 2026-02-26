Logo
"Укратко, тешко је, али...": Хитно се огласио доктор који лијечи Ивицу Дачића

Информер

26.02.2026

07:41

Ивица Дачић
Фото: FOTO TANJUG/ OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE

Поводом здравственог стања министра унутрашњих послова Ивице Дачића, који је хоспитализован због обостране упале плућа, огласио се љекар задужен за његово лијечење - помоћник директора за пулмологију Спасоје Попевић.

- И даље је у тешком здравственом стању. Борба се наставља, на механичкој је вентилацији и у овом тренутку успјели смо да стабилизујемо његово стање. Сувише је рано да прогнозирам било шта. У овом тренутку ситуација је стабилнија него што је била током јучерашњег обраћања. Апелујем на све медије да имају разумијевања за породицу министра и све његове пријатеље. На нама је да урадимо посао - рекао је доктор Попевић.

Љекар Клинике за пулмологију нагласио је да ће јавност редовно обавјештавати о стању министра Ивице Дачића.

- Обраћаћемо се ујутру и увече са новим информацијама о његовом стању. Укратко, тешко је, али захваљујући предузетим мерама стање је стабилно - рекао је доктор.

Ivica Dačić

Србија

Најновије вијести из болнице: Ево у ком стању је Ивица Дачић

Ивица Дачић, министар полиције, хоспитализован је јуче због наглог погоршања здравственог стања.

Министра је предсједник Вучић посавјетовао да оде у болницу, када га је видео уочи комеморације преминулом дипломати Владиславу Јовановићу.

Здравље министра Дачића нагло се погоршало, а раније је Дачић говорио да болује од дијабетеса и придружених болести.

(информер)

Ивица Дачић

