Имала односе пред камерама, па осванула на сајту за одрасле: "Надам се да ћу сину моћи да се оправдам"

18.03.2026
13:47
Прије неколико година током такмичења у "Задрузи", пјевачица Надежда Биљић и Мики Ђуричић су шокирали домаћу јавност када су током уживо укључења на Ускрс имали интимне односе, након чега је тај снимак освануо на сајту за одрасле.
Овом скандалу је данима брујао читав регион, јер осим што је освануо на сајту за одрасле, масовно се ширио на друштвеним мрежама.
"Ја сам нечија кћерка и сестра. Надам се да ћу моћи свом дјетету некада да се оправдам што сам изашла на сајту за одрасле. Због тебе напољу не могу да нађем момка, јер смо имали односе на Ускрс", рекла је Надежда Биљић током учешћа у ријалитију Микију Ђуричићу.
По изласку из ријалитија, Надежда Биљић је без проблема говорила о скандалу који је обиљежио ту сезону “Задруге”.
"Мени је фасцинантно да је на овом Балкану и у овој Србији у којој живимо, живимо у 21. вијеку, и даље је се** табу тема. Шта, нико никад није имао се** на Ускрс?! Молим те. Само сам ја јадна имала се** на Ускрс! Ја да сам знала да су камере ту, ја не бих имала се** у животу пред камерама. Десило се, шта да радим ја сад? Десило се, десило се",прокоментарисала је Надежда.
#Неки ме осуђују, неки ми дају комплименте, кажу: “Што си добра”… Мики није имао жену, није имао дјевојку, ја нисам имала мужа ни момка, били смо тотално слободни", закључила је бивша учесница Задруге тада.
Подсјетимо, Надежда је недавно у интервјуу за "Блиц" говорила о приватном животу, али и све чешћим разводима на естради.
"Жао ми је кад чујем да се неко разводи, али мој супруг и ја се трудимо око нашег брака. Никад не знам шта је у нечија четири зида, али увијек ми буде жао, страшно и болно када чујем да се неко разводи. Имам огромну подршку од Томе, али није само то битно, већ и толеранција, воља, жеља да будеш са неким. Све је јако битно. Сваки тренутак у браку значи и ја свако јутро добијам пољубац и од једног и од другог мушкарца и млађег и старијег, а ту је увијек и кафа, али и јело, које спреми онај ко први устане", рекла је она.
