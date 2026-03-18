Нетфликс завршио сарадњу са Хари и Меган?

Аутор:АТВ
18.03.2026
Стриминг гигант Нетфликс је наводно “готов” с Меган Маркл и принцом Харијем.
Компанија војвоткиње и војводе од Сасекса, Archewell Productions, годинама је сарађивала с стриминг дивом на продукцији програма, укључујући “With Love, Meghan”.
Међутим, друга сезона је пропала с падом гледаности, а сада су шансе за трећу сезону изузетно мале након Нетфликсове очите одлуке.
Што се тиче атмосфере с Харијем и Меган, Нетфликсов инсајдер је рекао: “Расположење у згради је ‘Готови смо’ са њима.” Извори блиски Харију и Меган, који су 2020. године одустали од краљевских дужности због новог живота у САД-у, кажу да је недавна веза између пара и стримера “била далеко од бајке”.
Али Бела Бајариа, главни директор за садржај Нетфликса, рекао је да је организација “стварно уживала у сарадњи с Харијем и Меган” откако је склопила уговор с Archewell Productions у септембру 2020.
Тај је уговор био петогодишњи, истекао је 2025. и сада се чини да су изгледи за поновно оживљавање мало вјероватни, наводи “Миррор”.
