Logo
Large banner

Нетфликс завршио сарадњу са Хари и Меган?

Аутор:

АТВ

18.03.2026

09:50

Коментари:

0
Принц Хари и Меган Маркл
Фото: Tanjug/World Health Organization via AP

Стриминг гигант Нетфликс је наводно “готов” с Меган Маркл и принцом Харијем.

Компанија војвоткиње и војводе од Сасекса, Archewell Productions, годинама је сарађивала с стриминг дивом на продукцији програма, укључујући “With Love, Meghan”.

Затвор

Свијет

Једна свеска открива тајне клана? Србин вођа међународне мреже наркотика

Међутим, друга сезона је пропала с падом гледаности, а сада су шансе за трећу сезону изузетно мале након Нетфликсове очите одлуке.

Што се тиче атмосфере с Харијем и Меган, Нетфликсов инсајдер је рекао: “Расположење у згради је ‘Готови смо’ са њима.” Извори блиски Харију и Меган, који су 2020. године одустали од краљевских дужности због новог живота у САД-у, кажу да је недавна веза између пара и стримера “била далеко од бајке”.

Али Бела Бајариа, главни директор за садржај Нетфликса, рекао је да је организација “стварно уживала у сарадњи с Харијем и Меган” откако је склопила уговор с Archewell Productions у септембру 2020.

Policija

Свијет

Хорор: Вода избацила два тијела, жена била гола

Тај је уговор био петогодишњи, истекао је 2025. и сада се чини да су изгледи за поновно оживљавање мало вјероватни, наводи “Миррор”.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Више из рубрике

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner