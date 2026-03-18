Хорор: Вода избацила два тијела, жена била гола

18.03.2026
09:45
Море је јутрос избацило два тијела. Тијело голе жене пронађено је на плажи у близини Поморија (Бугарска).
Примијетили су га људи који су рано ујутро изашли да се баве спортом.
Очевици су пријавили случај на број 112. На тијелу нису пронађени видљиви знакови насиља. Заказана је обдукција, идентитет се утврђује, пише "Нова.бг".
Поморие је познато љетовалиште на обали Црног мора. Град је удаљен 420 километара источно од главног града Софије и 20 км источно од регионалног центра Бургаса.
У међувремену, тијело мушкарца такође је испливало на површину Црног мора у подручју Бродоградилишта за поправку у Варни. Према првим информацијама, тијело је уочено у близини једног од плутајућих докова, а сигнал су у 8.32 сати послали запослени на локацији.
Варна је трећи највећи град у Бугарској након Софије и Пловдива, и највећи приморски град у земљи. Често назива “поморском пријестоницом Бугарске”.
У граду су смјештене државне институције везане за море и поморске послове.
Полицијске екипе су одмах упућене на мјесто догађаја, обавиле увиђај и започеле рад на утврђивању идентитета мушкарца и узрока смрти.
