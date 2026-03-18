Хорор: Вода избацила два тијела, жена била гола

18.03.2026

09:45

Море је јутрос избацило два тијела. Тијело голе жене пронађено је на плажи у близини Поморија (Бугарска).

Примијетили су га људи који су рано ујутро изашли да се баве спортом.

Ухапшен мушкарац са 21 паковањем кокаина

Очевици су пријавили случај на број 112. На тијелу нису пронађени видљиви знакови насиља. Заказана је обдукција, идентитет се утврђује, пише "Нова.бг".

Поморие је познато љетовалиште на обали Црног мора. Град је удаљен 420 километара источно од главног града Софије и 20 км источно од регионалног центра Бургаса.

Укинута линија Бањалука-Котор Варош

У међувремену, тијело мушкарца такође је испливало на површину Црног мора у подручју Бродоградилишта за поправку у Варни. Према првим информацијама, тијело је уочено у близини једног од плутајућих докова, а сигнал су у 8.32 сати послали запослени на локацији.

Варна је трећи највећи град у Бугарској након Софије и Пловдива, и највећи приморски град у земљи. Често назива “поморском пријестоницом Бугарске”.

Владимир доживио клиничку смрт: Другачије је него овдје

У граду су смјештене државне институције везане за море и поморске послове.

Полицијске екипе су одмах упућене на мјесто догађаја, обавиле увиђај и започеле рад на утврђивању идентитета мушкарца и узрока смрти.

Више из рубрике

Трамп: Алијанска одувијек била једносмјерна улица

Свијет

Трамп: Алијанска одувијек била једносмјерна улица

1 ч

0
klkuč, nekretnina, vrata

Свијет

Станодавци на удару: Стижу папрене казне за издавање "рупа"

2 ч

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Свијет

Пуцњава у америчкој бази, има погинулих

2 ч

0
Потпуни хаос на немачком аеродрому: Потпуна обустава

Свијет

Потпуни хаос на немачком аеродрому: Потпуна обустава

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

18

Планирате љетовање на Јадрану? Ово су цијене апартмана

11

17

Српкиња лагала да је морнар па се домогла гомиле пара

11

12

Експлодирао метеор изнад Кливленда

11

09

Начин ходања може да открије емоције код људи

11

04

Хитно повучен популарни апарат: Може довести до струјног удара

