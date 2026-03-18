Укинута линија Бањалука-Котор Варош

18.03.2026
Једна од најпрометнијих линија, која саобраћа од Бањалуке ка Котор Варошу и Масловарама, превозника "Голубић", којом путују и ученици, укинута је почетком ове седмице, такорећи преко ноћи, што је највјероватније узроковало поскупљење горива.
Путници поручују да је срамота то што се повећавају цијене карата, а смањује број линија. Огорчено истичу да је нови распоред полазака само освануо на Фејсбук страници превозника, без икаквог објашњења.
Посебно су забринути родитељи чија дјеца аутобусом путују у школу.
Они поручују да превозника очигледно не занима то што дјеца морају чекати те што је аутобус сада препун.
Због тога је у понедјељак, 16. марта, већина ђака морала стајати у аутобусу који је сљедећи наишао.
Како је истакла једна путница, у понедјељак, када је линија укинута, тај аутобус је био препун, а више од 20 дјеце је стајало.
Она наглашава да, по свему судећи, родитељи плаћају карту да би дјеца стајала, а према њеним ријечима, том линијом су свакодневно ишли и малишани који похађају основну школу.
"Цијена мјесечне карте свакако иде горе, а они наводе да тако морају, јер је гориво поскупјело. Колико знам, и прошли пут је цијена карте ишла горе, али када је опала цијена горива, цијена карте је остала иста", жали се ова путница.
Путници тврде да су од превозника добили информацију да би још неколико линија могло бити укинуто, уз образложење да је гориво прескупо.
Иначе, ђачка мјесечна карта на релацији Бањалука - Котор Варош кошта 140 КМ, с тим да ученици, тј. њихови родитељи, у већини случајева треба да доплате и градски превоз у Бањалуци 21 КМ да би стигли до школе.
Милан Шкорић, директор "Голубића", за "Независне новине" је кратко прокоментарисао, односно потврдио да је укинута једна линија, но није хтио рећи из којег разлога.
"Само један полазак је укинут, из Бањалуке ка Котор Варошу и Масловарама, и то она у 11.30. Мислим да је сувишно питати шта је разлог укидање тог поласка", поручио је Шкорић.
Занимљиво је да је овај превозник једини који редовно превози путнике на наведеним релацијама, односно који свакодневно има неколико линија, те путници и немају избора уколико желе путовати аутобусом.
Иначе, ово није први пут да се укидају линије овог превозника. Подсјетимо, прије нешто више од годину дана, кад је поскупјела карта на релацијама Бањалука - Теслић и Бањалука - Масловаре, такође је дошло до укидања линија, а између осталог, њих двије, које су саобраћале суботом ка Теслићу и у супротном смјеру према Бањалуци.
Тада је такође дошло до још једне измјене, те се већ годину дана не може купити повратна карта Бањалука - Теслић, која се до тад годинама уназад могла узети у аутобусу.
