Снијег забијелио Леотар

Аутор:Теодора Бјелогрлић
18.03.2026
Јужњаке је јутрос изненадио снијег на планини Леотар.
Несвакидашњи призор за март на југу Српске, на Леотару је измјерен 1 степен, уз око 2 центиметра снијега, док је у Требиње знатно топлије, око 9 степени.
Нови ударац за посрнулу њемачку привреду: Биће теже него што су очекивали
Снијег је током ноћи захватио и више предјеле источне Херцеговине. У Невесиње измјерен је 1 степен уз 3 центиметра снијега, док Гацко биљежи 2 степена и 6 центиметара сњежног покривача. На Чемерно температура је пала на минус 1, уз такође 6 центиметара снијега.
У Билећи јутрос 6 степени, без сњежног покривача.
