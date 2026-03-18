Снијег забијелио Леотар

Теодора Бјелогрлић

18.03.2026

08:00

Јужњаке је јутрос изненадио снијег на планини Леотар.

Несвакидашњи призор за март на југу Српске, на Леотару је измјерен 1 степен, уз око 2 центиметра снијега, док је у Требиње знатно топлије, око 9 степени.

Снијег је током ноћи захватио и више предјеле источне Херцеговине. У Невесиње измјерен је 1 степен уз 3 центиметра снијега, док Гацко биљежи 2 степена и 6 центиметара сњежног покривача. На Чемерно температура је пала на минус 1, уз такође 6 центиметара снијега.

У Билећи јутрос 6 степени, без сњежног покривача.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

